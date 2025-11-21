El gran mural, con más de 2.000 latas recicladas, que llega a Carabanchel

El Ayuntamiento de Madrid colabora con la actividad ‘Cuauhtli: el vuelo que nos une’, en el marco de la Bienal Iberoamericana de Diseño, consolidado como principal espacio para el diseño que se realiza en España, Portugal y Latinoamérica. Dentro del impulso al sector del diseño como motor de proyección internacional de la ciudad por parte del Ayuntamiento, esta acción colaborativa y participativa transformará más de 2.000 latas recicladas en un gran mural colectivo realizado mediante la técnica ‘pixelata’.

La actividad invita a vecinos y visitantes a crear juntos una obra que refleje el espíritu compartido de Iberoamérica en Carabanchel y tendrá lugar este fin de semana, sábado 22 y domingo 23, de 11:00 a 17:00 horas, en la explanada del Puente del Toledo.

Pixelata: el arte de pixelar con latas de bebida recicladas

Inspirada en Cuauhtli, el águila del calendario azteca, la instalación al aire libre simboliza la fuerza, la visión y la libertad compartidas entre los pueblos de Iberoamérica.

El proyecto, que celebra la identidad artística y multicultural de Carabanchel, ha sido ideado por el estudio photoAlquimia, con sede en Carabanchel, con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid, y promovido por la Fundación DIMAD, con el apoyo del programa europeo de educación ambiental Cada Lata Cuenta, que aporta su experiencia en economía circular y reciclaje participativo.

A partir de esa premisa, photoAlquimia desarrolla la idea con latas recicladas y pintadas por su base como píxeles, transformando un residuo cotidiano en arte comunitario. Esta propuesta, además de reivindicar la creatividad y el diseño como herramientas de transformación urbana, tiene como objetivo la conciencia ambiental y la promoción del reciclaje colaborativo como una práctica cultural. Se trata de una muestra más de la condición de Madrid como plataforma de oportunidades y puente, en particular con Europa, del talento iberoamericano.

Carabanchel ha sido elegido sede de este encuentro tanto por su vínculo con la comunidad y creatividad iberoamericana como por su condición de polo de atracción artística y cultural, dada la creciente localización en este distrito de galerías y centros de producción artística.