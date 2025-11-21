Comer por 7 euros y salir lleno: así es el bar con raciones XXL que está arrasando en Madrid

La gastronomía española siempre ha destacado por su variedad, su tradición y, sobre todo, por esa forma tan característica de socializar sobre la mesa. Entre sus grandes símbolos se encuentra la tapa que nació como una pequeña porción de comida que se colocaba sobre el vaso para evitar que entraran moscas. Con el tiempo, este gesto tan simple se convirtió en una seña de identidad nacional.

Madrid ha sabido acoger esta tradición y llevarla un paso más allá. La capital, llena de bares donde las tapas son las reinas de la carta, cada año tienen más popularidad gracias a diversas iniciativas como la Ruta de la Tapa. Por eso, muchos de estos locales acaban viralizándose en redes sociales, gracias a sus precios y raciones. Eso es lo que le ha ocurrido a un bar de Madrid que ya se ha convertido en parada obligatoria.

Comer tapas por menos de 10 euros

La creadora de contenido @claris.persan compartió en TikTok una visita a este bar que rápidamente acumuló miles de visualizaciones. En su vídeo, destaca que en este local "vas a salir comido por diez pavos" y comienza mostrando varias de las raciones estrella del establecimiento. Entre ellas, una rosca de solomillo con queso brie y cebolla caramelizada por 11 euros o unos huevos rotos con jamón por 12 euros.

"Me encanta que vaya cargadísimo de cebollita caramelizada y el solomillo superjugosón que no falla, tío", comentó al probar los platos. También destaca que, con la consumición, te sirven una tapa. "Para compartir entre cuatro personas, con la primera consumición nos han puesto una pedazo de tapa de chorizillos", señala. El 'boom' ha sido tal que en comentarios los usuarios bromean con cómo se debe sentir el servicio del bar: "Soy la camarera, ¡no mandéis más gente, por favor!".

La Traicionera arrasa en Alcorcón

El local en cuestión es La Traicionera, un bar situado en Alcorcón que, aunque hasta hace poco era relativamente desconocido, ahora se encuentra entre los más virales de Madrid. Se ubica en la Calle Pablo Picasso a unos 32 minutos en coche del centro. El bar cuenta con un horario amplio:

Viernes y sábado : 12:00–1:30 h

: 12:00–1:30 h Domingo : 12:00–24:00 h

: 12:00–24:00 h Lunes a jueves: 12:30–24:00 h

Además, dispone de teléfono para reservas o consultas. En cuanto a la carta, el precio medio por persona suele situarse entre 10 y 12 euros, dependiendo de si se opta por compartir raciones o aprovechar las generosas tapas que acompañan la primera consumición.