Herido grave un conductor de camión de 58 años al chocar con una furgoneta VTC en Puente de Vallecas

Un varón de 58 años ha resultado herido de gravedad y otro de 28 ha sido trasladado al hospital como potencialmente grave tras una colisión en la que se han visto involucrados una furgoneta VTC y un camión en Puente de Vallecas, han informado a Europa Press fuentes de Emergencias Madrid.

El choque se ha producido en torno a las 05.15 horas de este sábado en la calzada exterior del kilómetro 21 de la M-40, a su paso por el mencionado distrito madrileño. Hasta el lugar del accidente se ha desplazado una dotación de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid, que rescatan al conductor del camión, el hombre de mayor edad. Samur-Protección le ha atendido por fractura de fémur y posible fractura de cadera y pelvis.

Una vez estabilizado, ha sido trasladado en estado grave al Hospital 12 de Octubre. Por su parte, el conductor de la furgoneta, el joven de 28 años, ha sido atendido por múltiples contusiones y trasladado al mismo hospital como potencialmente grave. Investiga Guardia Civil, que además ha asumido la regulación del tráfico en la zona.