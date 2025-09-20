El tiempo para hoy en Madrid: Máximas en descenso y posibles chubascos aislados

La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunidad de Madrid para este sábado apunta a unas temperaturas máximas que irán en descenso generalizado y posible chubascos aislados, acompañado de tormenta durante la tarde. Así, el cielo estará nuboso, con predominio de nubes medias y altas.

Por su parte, las temperaturas mínimas experimentarán un ligero descenso en la Sierra y sin cambios o en ligero ascenso en el resto. El viento soplará flojo variable, con predominio de la componente este a primeras horas, sur durante el mediodía y rolando a componente oeste por la tarde.

Los termómetros oscilarán entre los 21ºC y los 31ºC en Madrid; los 18ºC y 33ºC en Alcalá de Henares; los 19ºC y los 34ºC en Aranjuez; los 17ºC y los 30ºC en Collado Villalba; los 19ºC y los 32ºC en Getafe y 18ºC y los 32ºC en Navalcarnero.