Una invasión de jabalíes obliga a declarar a esta localidad de Madrid zona de emergencia cinegética

La Comunidad de Madrid ha declarado la comarca forestal del Sureste como zona de emergencia cinegética temporal debido al "notable incremento" de la población de jabalíes en la región. Esta medida afecta directamente a Arganda del Rey, Rivas Vaciamadrid, Morata de Tajuña, San Fernando de Henares,Coslada, Velilla de San Antonio, Chinchón, Aranjuez y Getafe, según la decisión publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid.

La declaración de emergencia responde a la proliferación de estos animales en áreas urbanas y rurales, con consecuencias en materia de seguridad vial y daños materiales. Entre 2012 y 2023 se registró en la región una media anual de 120,5 accidentes de tráfico por atropellos de jabalíes, de los cuales alrededor de siete corresponden específicamente a esta comarca.

Medidas excepcionales de control

La emergencia autoriza la aplicación de medidas excepcionales que incluyen la captura en vivo mediante jaulas o rifles anestésicos, el uso de caza con arco en áreas urbanas y la posibilidad de incrementar hasta un 50% la cacería colectiva en los cotos de caza de la comarca. También se permitirá repetir un mismo enclave de caza en una misma temporada, así como utilizar visores térmicos y cebaderos para mejorar la eficacia de las esperas.

Durante el periodo hábil de caza se podrán emplear modalidades como la montería, batida, gancho, rececho o aguardos, con la posibilidad de realizar esperas durante viernes, sábados y domingos. Fuera de temporada, las actuaciones se centrarán en la protección de cultivos y explotaciones ganaderas, además de prohibir la alimentación suplementaria que favorece la expansión de la especie.