Cómo te afecta la retirada de los trenes Avlo entre Madrid y Barcelona: qué hacer si ya tenías billete

A partir del 8 de septiembre, Renfe dejará de operar sus trenes Avlo —el servicio low-cost— en la línea Madrid-Barcelona, y el trayecto solo se hará con el AVE de alta velocidad.

Los pasajeros con billete para viajar en Avlo a partir del 8 de septiembre serán automáticamente reubicados en trenes AVE sin coste adicional. Se mantienen las mismas condiciones: frecuencia, horarios y comodidades superiores como coche-cafetería, coche silencio y acceso a salas club.

La decisión responde a una revisión técnica en la que se detectó una fisura en el bogie de una de las unidades Talgo Avril S-106, que componen la flota Avlo en ese corredor. Por precaución, se retiraron los cinco trenes para someterlos a inspección, mientras el servicio continua con AVE.

Si añadiste el complemento “Cambio o Anulación” (disponible por 8 euros al momento de la compra), puedes modificar o cancelar tu billete hasta 30 minutos antes de la salida, y recibir el reembolso total menos el precio del complemento. Si no contabas con ese complemento, lamentablemente tu billete básico no admite cambios ni devoluciones