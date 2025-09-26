Macrorredada en una discoteca de Carabanchel: 16 detenidos que no tenían regularizada su situación en España

La Policía Nacional ha detenido a 16 personas en una macrorredada en una discoteca del distrito de Carabanchel por infringir la ley de extranjería, es decir, por residir en España de forma irregular.

Según han informado desde la Jefatura Superior de Policía Nacional el operativo se desarrolló sobre las dos de la madrugada de este jueves en la discoteca Fénix de Carabanchel, ubicada en el número 13 de la Avenida Emperatriz Isabel.

Se trataba de una operación rutinaria en la que participaron 70 agentes del distrito de Carabanchel y efectivos de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), así como la Policía Municipal e Inspección de Trabajo.

Durante las tareas de identificación y cacheo de los asistentes, los agentes detuvieron a 16 personas que no tenían regularizada su situación en España y requisaron distintas sustancias estupefacientes, si bien no pudieron precisar a quién pertenecían debido a la gran cantidad de público presente en las instalaciones.