Madrid califica al Gobierno de "rácano" por no comprar pulseras antimaltrato de mejor calidad: "Son un fiasco"

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha avisado este jueves de que "muchas mujeres siguen desamparadas" por los fallos en las pulseras antimaltrato y ha tachado de "rácano e indolente" al Gobierno de España por no comprar unos dispositivos "de más calidad".

Así, lo ha trasladado García Martín durante la sesión de control al Gobierno en el Pleno de este jueves de la Asamblea de Madrid, en la que ha explicado que en cuanto tuvieron conocimiento, por el informe de la Fiscalía General del Estado, "de la gravedad de los fallos de las pulseras antimaltrato", convocaron de manera extraordinaria el Observatorio Regional de Violencia de Género.

"Después de escuchar el testimonio de jueces, policías y expertos, se pusieron de manifiesto dos cosas, la desprotección en la que habían sufrido las mujeres en nuestro país desde hacía tantísimo tiempo y que el Gobierno de Pedro Sánchez sabía lo que estaba ocurriendo, desde hacía más de un año; pero dejó abandonadas a las mujeres, encubriendo la situación por incompetencia y mala fe", ha sostenido.

En este punto, ha lamentado que las pulseras se contrataron con un proveedor "sin experiencia y eran de tan baja calidad, que se podían adquirir en las tiendas chinas". Y, a partir de ahí, "los errores recurrentes en la geolocalización de los maltratadores, la pérdida de conexión y cobertura, las falsas alarmas, la posibilidad de quitárselas con facilidad, o que dejasen de funcionar cuando se mojaban".

Desde el Observatorio Regional se ha urgido también al Gobierno a dar explicaciones sobre el número de mujeres afectadas en Madrid desde marzo de 2024 y sobre las absoluciones y sobreseimientos, "como consecuencia de no poder acceder a la información de seguimiento".

Además, sobre los protocolos y auditorías y sobre las comunicaciones o alertas cursadas desde las Comisiones Provinciales de Violencia de Género y desde el Consejo General del Poder Judicial acerca del mal funcionamiento de las pulseras y la respuesta ofrecida por el Gobierno.

Y se ha pedido a los ayuntamientos que integran la Red de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia que informen de todos los fallos que están reportando las usuarias de estos dispositivos.

Un "auténtico fiasco"

"Porque no se trata sólo de errores técnicos menores o de incidencias administrativas. No, señoría, es un auténtico fiasco. Las pulseras continúan fallando y muchas mujeres siguen desamparadas frente a sus agresores. Esta nueva chapuza es el producto de un Gobierno rácano e indolente, que no quiere pagar 200 euros más al mes para, mientras malgasta millones en propaganda", ha lamentado.

Se trata, a su parecer, de "un Gobierno incompetente, con una ministra de Igualdad reprobada en las Cortes, unos ministros del Interior y de Justicia, que también son corresponsables y un Gobierno que carga a sus espaldas con leyes como las del 'Sí es Sí', y que sólo está preocupado por defender a una mujer: la penta-imputada señora de Pedro Sánchez".