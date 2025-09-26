Madrid, capital europea del videojuego con las finales de "League of Legends"

Una novedad clave para muchos aficionados en España y fuera de nuestras fronteras. Madrid se transforma desde hoy, y durante todo el fin de semana, en el centro del universo "gamer". Concursos de 'Cosplay' (disfraces), actividades, la posibilidad de conocer a algunas de las estrellas de los 'e-sports' (deportes electrónicos) y la final europea de uno de los videojuegos más famosos del mundo de competición online, "League of Legends", que se disputará hasta el próximo domingo.

La gran final europea de este campeonato tendrá lugar en el recinto de la Caja Mágica, habitual sede del torneo Masters de tenis, con sus más de 10.000 localidades ya vendidas a aficionados de hasta 79 nacionalidades distintas durante los tres días en los que se desarrolla el campeonato (de viernes a domingo), según datos del organizador del evento y desarrolladora del juego, Riot Games.

A grandes rasgos, el "League of Legends", ("LoL", como se conoce por sus siglas), es un videojuego de estrategia online por equipos que enfrenta a dos adversarios en su intento por controlar la partida y destruir la base de su oponente. Con una vista cenital colorista y acción vertiginosa, se desarrolla en un universo mágico, Runaterra, con personajes entre los que hay desde monstruos, guerreros o magos con poderes mágicos o habilidades especiales.

Creada en 2009, la saga (que engloba otros títulos) atrae a más de 180 millones de jugadores de todo el mundo y está disponible en 20 idiomas. Los jugadores profesionales son estrellas en algunos de sus países nativos, como el surcoreano Lee Sang-hyeok (conocido como "Faker") cuyo salario anual con su equipo, el T1, ronda los 6 millones de dólares anuales al margen de sus compromisos publicitarios, según medios del sector.

El éxito de los "e-sports", una máquina de hacer dinero

En esta final europea de "LoL" se verán las caras cuatro equipos: Fnatic (Reino Unido), Karmine Corp (Francia), Movistar KOI (España) y G2 (Alemania), que serán recibidos hoy por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. Equipos que coronarán a un campeón que recibirá 40.000 euros y el acceso directo a la final de la copa del mundo que se disputará este año en China el próximo 9 de noviembre.

"Me siento muy feliz de tener la oportunidad de jugar en un gran escenario así, con todos nuestros fans y con gente de todo el mundo. Además, el hecho de que sea en España lo hace aún mejor. Creo que el público español es muy apasionado y muestra apoyo a todos los equipos porque disfruta de un buen espectáculo", asegura a Efe el jugador de 22 años del Movistar KOI, Álvaro Fernández del Amo.

Unas finales para las que la organización ha preparado también el festival XPO para aficionados y curiosos en la céntrica Plaza de España de Madrid, que durante el sábado y domingo acogerá torneos, juegos, regalos, casetas para firmas con miembros de los equipos y hasta un concurso de disfraces "Cosplay" con la participación de artistas internacionales.

Se espera que el evento tenga un impacto económico de 5,9 millones de euros, según las estimaciones del organizador, Riot Games, basado en el impacto en otras ediciones precedentes organizadas en las ciudades sueca de Malmo o la francesa de Montpellier.

"Esta final de Madrid tiene todos los componentes posibles para convertirse en un evento a recordar en el país. Aforo completo el fin de semana, clubes legendarios, incluyendo uno representando a España, y la audiencia más ruidosa y apasionada. A esto habría que sumarle la XPO, una "feria del LoL" que aterriza en España por primera vez y que promete venir cargada de actividades y entretenimiento", asegura por su parte Edgar Medina Rodríguez, responsable de Riot Games para España, Italia y Portugal.