Madrid compra fármacos para casos clínicos "excepcionales"

La Comunidad de Madrid invertirá más de 8 millones de euros en los próximos cuatro años en la adquisición de medicamentos de uso hospitalario destinados a casos clínicos "excepcionales" para garantizar disponer de aquellos fármacos, como los psicofármacos, que deben adquirirse de manera "puntual y urgente".

Según ha informado este domingo el Gobierno autonómico, el Consejo de Gobierno ha autorizado este miércoles la firma de un Acuerdo Marco con distintas empresas distribuidoras que garantizará su disponibilidad inmediata para los pacientes que los necesiten. La medida entrará en vigor en 2026.

El objetivo de esta iniciativa es garantizar que la Administración autonómica disponga de aquellos fármacos que, por no formar parte del stock habitual de los hospitales públicos, deben adquirirse de manera "puntual y urgente", algo que no puede realizarse a través de los canales ordinarios de compra directa al fabricante.

Se trata -han matizado- de fármacos de bajo coste que se administran a pacientes hospitalizados que requieren continuar con la medicación prescrita, pero cuyo producto no está disponible en la farmacia del centro.

Entre ellas se encuentran medicamentos para el tratamiento de la hipertensión, la insuficiencia cardiaca y la enfermedad renal, especialmente en diabéticos, así como colirios, inhaladores y psicofármacos.