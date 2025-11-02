Voraz incendio en el aparcamiento de Renfe en Villaverde

Susto en la tarde de este domingo. Gracias a la rápida intervención de los Bomberos se ha sofocado un incendio en un coche en el aparcamiento de la estación de Renfe en Villaverde Bajo.

Según testigos presenciales se escuchó una fuerte explosión antes de que el vehículo comenzara a arder. Algunas personas apuntan a un cariz intencionado del suceso, ya que afirman haber visto a una persona escapar cuando comenzaban las llamas.