Sucesos
Voraz incendio en el aparcamiento de Renfe en Villaverde
Testigos presenciales apuntan a un suceso provocado ya que vieron huir a una persona tras la explosión que originó el fuego
Susto en la tarde de este domingo. Gracias a la rápida intervención de los Bomberos se ha sofocado un incendio en un coche en el aparcamiento de la estación de Renfe en Villaverde Bajo.
Según testigos presenciales se escuchó una fuerte explosión antes de que el vehículo comenzara a arder. Algunas personas apuntan a un cariz intencionado del suceso, ya que afirman haber visto a una persona escapar cuando comenzaban las llamas.
✕
Accede a tu cuenta para comentar