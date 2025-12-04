Madrid iluminará la Real Casa de Correos con la bandera de España para celebrar el Día de la Constitución

La Comunidad de Madrid volverá a convertir la Puerta del Sol en un escenario simbólico con motivo del Día de la Constitución. La Real Casa de Correos, sede del Gobierno autonómico, acogerá este viernes y sábado un videomapping que proyectará los colores de la bandera de España sobre toda su fachada. La iniciativa, impulsada por la Administración regional, pretende reforzar la visibilidad institucional de la efeméride en un momento en el que el debate político sobre la Carta Magna sigue marcando buena parte de la agenda pública.

A partir de las 18:00 horas, la enseña nacional se desplegará digitalmente sobre el edificio mediante una tecnología que permite cubrir por completo su estructura. La proyección se integrará dentro de los pases del espectáculo navideño La Fábrica de los Deseos, una de las propuestas con las que el Ejecutivo madrileño busca dinamizar el centro de la ciudad durante estas semanas de campaña festiva. Según detalla la Comunidad en un comunicado, la sincronización entre ambos contenidos permitirá que la imagen de la bandera aparezca de forma dinámica entre secuencias, generando un efecto visual continuo para los visitantes que se acerquen a la plaza.

La elección de la Real Casa de Correos no es casual: además de ser la sede de la Presidencia regional, el edificio se ha consolidado en la última década como un referente simbólico de las celebraciones institucionales y los actos públicos ligados a fechas señaladas. Desde iluminaciones reivindicativas hasta homenajes, la fachada se ha convertido en un lienzo político y social que busca conectar de forma directa con la ciudadanía. Esta vez, la celebración coincide con el 47º aniversario de la aprobación de la Constitución de 1978, un marco legal que sigue siendo objeto de interpretaciones y tensiones entre administraciones y partidos, especialmente en un escenario de elevada polarización.

Durante el día, y como es habitual cada año, la Comunidad de Madrid colocará en el balcón principal del edificio una bandera de España de tela.