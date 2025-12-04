Almeida: "Que no engañen a los vecinos de Montecarmelo: el cantón de limpieza son unos vestuarios"

José Luis Martínez-Almeida ha salido al paso de las últimas críticas de los vecinos de Montecarmelo por la creación del cantón de limpieza. Preguntado al respecto en la Junta de Gobierno, el regidor ha sido tajante: "Ha quedado más que demostrado que no va a ser un megacantón, ni va a haber una instalación de gestión de residuos. Lo que pretendemos es un lugar donde los trabajadores puedan cambiarse y depositar allí sus utensilios de trabajo. No pretendemos nada más. Y el que vaya más allá está engañando a los ciudadanos y a los vecinos de Montecarmelo", señaló.

Además de "mejorar las condiciones de limpieza" del barrio de Montecarmelo, el alcalde ha garantizado que "no va a haber una instalación industrial como se está diciendo, ni un trasiego continuo de vehículos como se está denunciando. Aquí lo que hay es una serie de vecinos que tiene el equipo derecho a oponerse, pero que, en mi opinión, lo que no pueden hacer es engañar al resto de vecinos".

"Cuando se haya acabado esa instalación, se verá por parte de los vecinos quién ha mentido y quién no ha mentido. Tan sencillo como eso. Podrán comprobar que lo único que hemos hecho es dignificar las condiciones de los trabajadores de la limpieza, porque esa es la finalidad principal. Y la segunda finalidad, que Montecarmelo esté lo más limpio posible. Y para eso es necesario que haya una proximidad entre el lugar donde los trabajadores pueden tener sus vestuarios y sus dependencias y el lugar donde van a desarrollar su trabajo", concluyó Martínez-Almeida.