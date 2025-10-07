Madrid "vacía" su Oficina de Objetos Perdidos: subasta cientos de ordenadores, teléfonos y cámaras

El Consistorio abre este martes 7 de octubre, una nueva subasta online con objetos procedentes de la Oficina de Objetos Perdidos del Ayuntamiento de Madrid tras la buena acogida de anteriores almonedas. En esta ocasión, pone a disposición de la ciudadanía 550 objetos electrónicos entre tabletas, teléfonos móviles, ordenadores, cámaras de fotografía y video, consolas de juegos, libros electrónicos y un dron que han estado en la dependencia municipal sin ser reclamados durante el plazo estipulado de custodia de dos años.

La subasta se inicia a las 17:00 horas y permanecerá activa en la web de Surus Inversa www.escrapalia.com hasta el 23 de octubre las 12:00 h. Además de las pujas online, se podrán realizar visitas presenciales para ver en persona los objetos desde el día 13 octubre a las 12:00 h hasta el 16 de octubre a la misma hora, en la calle de Nicolás Morales 38, en el distrito de Carabanchel. Todo lo recaudado con esta subasta pasará a formar parte de los presupuestos del Ayuntamiento de Madrid como ingreso en la Tesorería Municipal.

La subasta está organizada en 138 lotes, configurados por tipología de objetos con el fin de obtener el mejor precio de remate. El precio de los lotes oscila entre los 21,10 euros por un portátil a los 863 euros por un lote de 39 ordenadores de diferentes marcas.

Los dispositivos ofertados han pasado por un proceso de borrado seguro de datos antes de ser puestos a la venta, en cumplimiento de la normativa de protección de datos de carácter personal.

Ordenadores portátiles

Los portátiles son los dispositivos más numerosos en esta subasta y ascienden a un total de 420 unidades que se podrán adquirir tanto de forma unitaria como por lotes. Entre ellos, se ofertarán para puja 65 unidades de MacBook de Apple. Se pueden adquirir unidades sueltas desde 40 euros de precio de salida o lotes de hasta 26 MacBooks por 637 euros.

El ordenador más caro ofrecido de manera individual es un Surface Pro 3 con TFT táctil y 12 pulgadas, que tiene un precio de salida de 89 euros.

Tabletas y teléfonos móviles

Saldrán a subasta 31 unidades de tabletas, la mayoría de la marca Samsung, aunque también hay ejemplares de Huawei o Sony. La más económica es una GRAVITY2-4G 32GB, disponible a partir de 25 euros y podrán encontrase lotes de hasta 15 unidades con precio de salida de 330 euros.

Los teléfonos móviles a subastar están agrupados en lotes que incluyen desde dos unidades el más pequeño, con precio de salida de 46 euros, hasta 12 unidades el lote más voluminoso, al que se podrá optar desde los 266 euros.

Fotografía

Los amantes de la fotografía podrán encontrar 19 cámaras fotográficas compactas y réflex a adquirir en lotes individuales, o de dos y hasta de tres cámaras. La más económica, una Nikon Coolpix L11, saldrá a puja por 27 euros.

También se subastarán cámaras de acción, la mayoría de la marca GoPro, desde 23 euros, además de un dron con precio de salida de 28 euros.

Consolas y libros electrónicos

La subasta también ofrecerá 62 libros electrónicos de marcas como Kindle, Kobo, Tagus o Sony, que podrán adquirirse de forma individual, desde los 23 euros, o por lotes de hasta 10 Kindle de Amazon por 225 euros.

Para niños y no tan niños, se ofrecerá un total de 25 consolas de videojuego de diferentes formatos: de sobremesa, como la Play Station; de viaje, como la clásica Nintendo DS o la PSVita de Sony; o híbridas, como la Nintendo Switch, de las que se ofrecen 15 unidades, cada una de ellas con precio de salida de 25 euros.

Más de 77.800 enseres depositados en la oficina municipal en 2024

A lo largo de 2024, la oficina municipal recibió más de 77.800 objetos, la gran mayoría de ellos procedentes del aeropuerto de la ciudad.

El objetivo de la subasta es fomentar la economía circular Transcurridos dos años desde el depósito de los mismos, si no han sido reclamados por sus propietarios ni por la persona halladora de los mismos, pasan a disposición municipal para darles una segunda vida. Si no pueden ser aprovechados por ninguna unidad municipal, aquellas piezas que se encuentran en buen estado se enajenan mediante subasta.