"Mi marido me donó su riñón y eso nos ha unido más que nunca"

En el año 2023, el Hospital 12 de Octubre logró un hito histórico con 50 trasplantes de donantes vivos y 101 de donantes fallecidos, la cifra más alta en la región de Madrid en un solo año. Dentro de esos 151 trasplantes, muchos tuvieron cierta complicación. Uno de ellos es el de Raquel Alonso. Una mujer, natural de Madrid, que desde la temprana edad de ocho años ha tenido problemas con el riñón. Esto le ha supuesto tener que pasar varias veces por diálisis y hasta por tres operaciones de trasplante. En su familia nunca había habido ningún tío, abuelo o hermano que hubiera sufrido el problema por el que ella está pasando: nefrocalcionosis; falta de calcio y fósforo debido a un gen que está mal, según una analítica genética a la que se sometió.

Gran parte del tiempo de la infancia y la juventud de Raquel transcurrió entre hospitales. A los ocho años sufrió un cólico nefrítico que alertó a sus padres y a los médicos, quienes no pararon de hacerle pruebas para saber qué le ocurría. A pesar de ello, Raquel hacía una vida normal "como la de cualquier niña" de su edad. Faltaba algunas veces al colegio debido a las revisiones, pero no tuvo más problemas que el de pedir apuntes a sus compañeros o estar un poco más cansada que ellos. Una vez alcanzada la mayoría de edad, todo se precipitó en su enfermedad. "Recuerdo que lo mío fue de la noche a la mañana. Cuando tenía 18 años, me dijeron que tenía problemas de riñón y pasé de hablar con la doctora a entrar en diálisis, y eso que no tenía fistula hecha", recuerda Raquel.

Desde ese momento, su vida cambió por completo. Visitar los hospitales para la diálisis comenzó a ser su rutina diaria; una rutina que llegaba a ser "dura". A pesar de no ser un plato de buen gusto para nadie, Raquel sabía que debía acudir a su encuentro con la máquina si quería vivir y recuperarse. "Yo lo pasaba mal. Tuve que cambiar a diálisis peritoneal, que tiene el inconveniente de que puedes sufrir infecciones, porque con el otro modelo de diálisis me mareaba constantemente y no podía soportarlo".

En ese mismo año, 1991, tuvo lugar su primer trasplante de riñón. Sin embargo, para desilusión de Raquel y de los suyos, el riñón le duró solo 21 días teniendo que volver a la diálisis. Sin bajar los brazos y perder la esperanza, el tiempo avanzó y en 1998 apareció otro donante. Este segundo riñón le duraría más etiempo: 24 años. "Cuando entras en diálisis siempre tienes la esperanza de que te van a trasplantar", afirma Raquel, quien en 2022 tuvo que volver a este tratamiento. No obstante, el futuro y el avance científico le tendrían algo preparado para ella.

El Hospital Universitario 12 de Octubre, referente en el caso de donante vivo con grupo sanguíneo ABO incompatible, informaría a Raquel de que alguien especial para ella podría darle un riñón aun no siendo compatible. Esa persona sería Daniel, su marido. "Verla levantarse temprano para que la recogiera la ambulancia para llevarla a diálisis y llegar por la noche cansada era duro. Yo tenía decidido desde hace tiempo darle mi riñón y cuando salió la oportunidad no lo dudé", declara Daniel visiblemente emocionado. Para poder hacer posible esta compleja operación, los médicos tuvieron que adaptar el cuerpo de Raquel, con grupo sanguíneo B+, para que no rechazase el riñón de Daniel, A+. "Yo nunca quise que él me diera su riñón por si le pudiese pasar algo. Al final acepté y para realizar la operación tuve que pasar por un tratamiento durante varios meses", afirma Raquel. Ese tratamiento consistía en bajar los anticuerpos y todas las defensas, a través de plasma, para que el cuerpo de la persona que lo va a recibir no luche contra el órgano del donante.

El 14 de noviembre de 2023, Raquel fue intervenida. Ella recuerda ese día y los previos a él con mucho nerviosismo debido a que era una operación compleja de más de diez horas. Una actitud que contractaba mucho con la que tenía Daniel. Él en todo momento no estuvo nervioso. "Me preguntaron si estaba nervioso antes de dormirme para operarme, y fui claro en mi respuesta. No porque sé que es para una cosa buena", confirma Daniel.

Tras varios meses de la operación, Raquel y su esposo se encuentran bien y hacen vida normal, aunque deben someterse a revisiones periódicas. El gesto generoso de Daniel al donarle un riñón a su pareja ha "fortalecido aún más el vínculo" que desde hace 19 años decidieron crear al casarse. Ahora, disfrutan de "pequeñas cosas que antes pasaban desapercibidas", valorando cada momento que viven juntos.

Por otra parte, ambos expresan su "profundo agradecimiento" al equipo médico del Hospital 12 de Octubre, quienes han realizado un total de 5.000 trasplantes desde que inició el Programa de Trasplante Renal en 1976. La experiencia de Raquel y Daniel les ha llevado a instar a otros a "no dudar en ser donantes", subrayando la importancia de este acto altruista que puede "cambiar vidas".

La donación de órganos aumentó un 30% en 2023

La Comunidad de Madrid aumentó en un 30% las donaciones de órganos en el año 2023, periodo donde incrementaron notablemente todos los tipos de trasplantes de órganos sólidos. Este ascenso histórico se ve reflejado sobre todo en trasplantes de pulmón, con 117 casos, lo que se traduce en un aumento de un 19,5%, y trasplantes renales, alcanzando 452 casos, un incremento del 1%. En otros órganos como el hígado, el incremento ha sido de un 8%. Todo ello ha llevado a que el Ejecutivo autonómico haya expresado su profundo agradecimiento a las 344 personas que han colaborado altruistamente a salvar vidas durante este periodo de tiempo.

La Sanidad de Madrid, primera de España con un brazo robótico para operaciones de columna vertebral Comunidad de Madrid

En el balance anual también se evidencia un claro crecimiento del 22% en donaciones por muerte encefálica, con un total de 139 personas, y un aumento del 26,5% en donaciones por asistolia controlada. Asimismo, se destaca un incremento significativo del 55% en donante vivos. Estos datos coinciden con el reconocimiento por parte de la Comisión Europea, que ha distinguido a la Comunidad de Madrid como la región con la mayor esperanza de vida en Europa alcanzando los 85.4 años.

Por otra parte, respecto a los últimos datos delInstituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes al año 2023, Madrid ostenta la tasa de mortalidad más baja de toda España, así como en las circunstancias que suele ser fuentes habituales de donación: los accidentes de tráfico o las patologías cerebrovasculares. 21.045 es la cifra total de trasplantes que la Comunidad de Madrid ha realizado desde el año 1990, fecha desde la que se dispone de registros. Este número de trasplantes ha sido gracias al arduo trabajo de los equipos profesionales de la sanidad pública madrileña, quienes son coordinados por la Oficina Regional de Trasplantes (ORCT) y la Organización Nacional de Trasplantes (ONT).

En el ámbito nacional, España logró también un récord histórico de trasplantes de órganos: casi 6.000 al año, un 7% más que en 2022. Este dato refleja una recuperación en la actividad de donación y trasplantes tras el bajón de la pandemia. Asimismo, según la información establecida por la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), España se mantiene entre los países del mundo con mayores índices de donación de órganos. "Los españoles podemos decir que somos los ciudadanos del mundo con más posibilidades de recibir un órgano si a lo largo de la vida lo necesitamos", aseguró la ministra de Sanidad, Mónica García, en la rueda de prensa en la que se dieron a conocer los principales datos a nivel nacional de todos los tipos de trasplantes realizados en 2023.