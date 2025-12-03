Matadero Madrid abre este viernes su pista de hielo: horarios y precios

Madrid, fiel a su espíritu navideño, vuelve a convertir el patinaje sobre hielo en una de las grandes estrellas de su programación festiva. Las pistas impulsadas por el Ayuntamiento reabren sus espacios para ofrecer a madrileños y visitantes una experiencia que ya forma parte del imaginario de la ciudad durante estas fechas.

El gran epicentro vuelve a situarse en Matadero Madrid, dependiente del Área de Cultura, Turismo y Deporte. Su impresionante pista de hielo al aire libre, de 600 m², una de las de mayor tamaño del país, se prepara para recibir, del 5 de diciembre al 6 de enero, a quienes desean disfrutar de una actividad que combina deporte, emoción y ambiente festivo. Pensada tanto para debutantes como para patinadores avanzados, esta pista se ha consolidado como uno de los planes familiares imprescindibles de la Navidad en la capital.

El acceso mantiene un precio de 6,5 euros por pase de 30 minutos, incluyendo el alquiler de patines. Los guantes (obligatorios) están a disposición del público por 1,6 euros, los elementos de apoyo al patinaje infantil (andadores) por 2 euros y los cascos se ofrecen de forma gratuita. Las entradas y los horarios están disponibles en las taquillas del recinto y en la página navidadmadrid.com.

Del 20 de diciembre al 4 de enero, a partir de las 18:00 horas, Matadero Madrid volverá a sorprender con nevadas diarias, un atractivo que se suma a una programación repleta de actividades para toda la familia y edades, desde instalaciones participativas, espectáculos, talleres de ilustración, creación, diseño, artesanía y escultura, además de propuestas de artes escénicas, zona de juegos, foodtrucks y un sinfín de experiencias para todos los gustos. Los más pequeños disfrutarán, además, de espectáculos al aire libre diseñados especialmente para ellos, acompañados de una cuidada y variada selección musical.

Cibeles sobre hielo

Otro clásico imprescindible es la pista de patinaje sobre hielo del Palacio de Cibeles, instalada en la espectacular Galería de Cristal, que estará abierta al público desde el 13 de diciembre hasta el 5 de enero. Este espacio se ha convertido en un referente de la Navidad madrileñadesde 2012.

Con 400 m² de superficie, la pista ofrece un entorno único para disfrutar de una actividad que cada año reúne a miles de patinadores. Las entradas podrán adquirirse en la taquilla del recinto (a 6,50 euros cada 30 minutos), en entradas.com y en navidadmadrid.com. /