Los médicos de Madrid, en huelga contra Mónica García y su Estatuto Marco

Una protesta que va a más. Y no va a cesar. Los médicos de toda España están llamados este viernes a la huelga convocada por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) para reclamar un Estatuto Marco para la profesión médica. Se desarrollará con servicios mínimos para garantizar la atención sanitaria en centros de salud y hospitales.

En la Comunidad de Madrid, la huelga ha comenzado a las 8:00 horas hasta las 8:00 del día siguiente. Los hospitales funcionarán con personal equivalente a un sábado o un domingo, aunque se reforzarán los servicios clave como urgencias, cuidados críticos, diálisis, quirófanos u oncología. Los servicios mínimos podrían afectar a las consultas, cirugías no prioritarias o pruebas no urgentes.

Los sindicatos convocantes piden un Estatuto Médico y del Facultativo que reconozca y proteja los derechos de la profesión, además de avances en la clasificación profesional y jornada laboral.

En la Comunidad de Madrid, la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts) también ha convocado una manifestación por las calles madrileñas para visibilizar la jornada de huelga nacional. A las 10 horas, médicos y facultativos se concentrarán frente al Congreso de los Diputados -lugar donde se votará la reforma del Estatuto Marco como último trámite- para acabar en el Ministerio de Sanidad -lugar donde se está negociando la reforma del Estatuto Marco-.

Según destacó Amyts, "se promueve esta declaración de huelga por la presentación desde el Ministerio de Sanidad de un anteproyecto de Ley del Estatuto Marco que es inasumible para el colectivo médico por no reconocer la singularidad, responsabilidad y representatividad del trabajo médico dentro del ámbito sanitario y, en consonancia, la necesidad de una normativa específica para el colectivo médico y facultativo".

De hecho, señalaron desde el sindicato que "solamente un Estatuto Propio del Médico y Facultativo conseguirá a nivel estatal recoger la singularidad del trabajo médico". La Organización Médica Colegial (OMC) ha adelantado su apoyo a la protesta.

Qué es lo que piden los médicos

Los convocantes han mostrado su rechazo al borrador del Estatuto Marco presentado por el departamento de la líder de Más Madrid, Mónica García, y han reclamado un texto propio para la profesión. Entre las principales reivindicaciones se encuentran:

- Un estatuto y un ámbito de negociación propios para los médicos, distinto al del resto de profesionales del Sistema Nacional de Salud.

- Una clasificación profesional adecuada que reconozca sus particularidades: creación del grupo A1+ vinculado a una posible mejora salarial.

- Una regulación de la jornada laboral que garantice su descanso y conciliación laboral con una duración de 35 horas semanales.

- Que las guardias sean voluntarias y computen para las jubilaciones. Algo que ahora no sucede, pero sí cuenta para el IRPF. Así, Hacienda se lleva la mitad de lo trabajado en las guardias médicas.