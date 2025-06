Mensaje de Ayuso a Mónica García en la Plaza de España: "Menos besos y más respeto por la verdad y por la libertad"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, advirtió este domingo en la concentración multitudinaria contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de que España está entrando "en una dictadura" llegando a comparar al Ejecutivo con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

"La España que sorprendió al mundo con su transición se ha adentrado por la peligrosísima senda de la dictadura de las minorías, de los resentidos", alertó Ayuso, que fue la más aclamada en la protesta convocada por el PP en la Plaza de España de bajo el lema "Mafia o democracia".

"Abramos los ojos, ¿cuánto más tiene que ocurrir?", apostilló.

Por otro lado, volvió a defender su decisión de abandonar la Conferencia de Presidentes cuando los presidentes de País Vasco y Cataluña, Imanol Pradales y Salvador Illa, intervinieron en euskera y catalán, respectivamente; así como su decisión se negarle dos besos a la ministra de Sanidad, Mónica García."Menos besos y más respeto por la verdad y por la libertad", dijo.

Por último, cerró filas con el presidente del PP y líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, al darle pasando asegurando que en este momento es la persona más adecuada para sustituir a Pedro Sánchez en La Moncloa.

Mensaje directo a Sánchez

En un discurso dirigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la jefa del Ejecutivo madrileño ha agradecido al líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, haber convocado esta concentración porque para ella lo que se está "viviendo es inédito", por lo que ha pedido a los asistentes que nada les "sea indiferente".

"Que no nos acomodemos, que no nos acostumbremos, porque se han acabado las reglas, el pundonor, el respeto por la verdad, el pensar en lo de todos. Ahora en la España de Sánchez el que discrepa está acabado, sea del partido que sea, sea un periodista, un artista o un ciudadano anónimo. Y eso no es la España alegre, brava y generosa que nos hemos dado entre todos durante décadas", ha dicho.

Durante su intervención también ha reiterado que la "herencia de Sánchez" se va a pagar en España "por décadas" y que "cuando tres valen más que dos, al margen de la ley, se entra en dictadura, que es precisamente lo que pretenden dictar desde el Tribunal Constitucional".

"Que un poder -ha añadido- está por encima de otro y todos al servicio de Sánchez. Y esto es lo que lleva sucediendo tantos años en País Vasco, en Navarra, en Cataluña. Abramos los ojos, ¿cuánto más tiene que ocurrir?".

Ha sido en este momento en el que los asistentes han coreado "democracia, dimisión", y la presidenta regional les ha espetado que "todo ese deterioro político institucional tiene que llegar a su fin".

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha zanjado su intervención con otro mensaje a Sánchez: "Basta ya de arrinconar, perseguir y despreciar a los españoles a través de prácticas mafiosas. Basta de arrinconar, de perseguir y despreciar a la verdad. Basta ya de arrinconar, perseguir y despreciar a esta España plural y de todos. Menos besos y más respeto por la verdad y por la libertad. Viva Madrid".