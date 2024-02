Milena, Mario y Diego: los nuevos gigantes de la lectura

La Comunidad de Madrid ha acogido la segunda edición de 'Los pequeños gigantes de la lectura' donde se han dado cita más de medio centenar de colegios de toda la comunidad para competir en la fase final de este certamen. En la segunda edición, celebrada en la all in one de CaixaBank, empresa colaboradora junto a Palimpsesto, 4.000 escolares de 4º de Primaria han participado en la final autonómica. Milena Guadalajara, del Colegio Conde Duque de Olivares de Loeches, Mario Font, del Colegio San Marcos de San Martín de la Vega, y Diego del Castillo, del Colegio de Los Olmos de Madrid, han sido los tres alumnos vencedores en esta ocasión. Sus habilidades para leer en voz alta, un texto elegido por sus propios compañeros durante tres minutos, han sido fundamentales para cautivar al jurado.

Eventos como este buscan reconocer la importancia de fomentar el amor por la lectura desde una edad temprana. "Es necesario promover la lectura desde pequeños ya que es uno de los mejores mecanismos para el desarrollo intelectual de los menores al fomentar la imaginación y la creatividad", asegura Xicu Costa, director de CaixaBank en Madrid. Esta segunda edición de 'Los pequeños gigantes de la lectura', inspirada en las diversas iniciativas europeas como las llevadas a cabo en Francia desde 2012, también ha servido para que afinen sus gustos en la lectura al conocer nuevos autores y géneros. Sin embargo, el mayor premio que se llevan es tomar la palabra en público. "Son pequeños, pero son gigantes. El futuro del libro está en buenas manos", afirma Eva Orúe, directora de la Feria del Libro de Madrid.

El próximo 7 de junio, en la Feria del Libro de Madrid, tendrá lugar la final donde Milena, Mario y Diego se medirán a alumnos de Andalucía, La Rioja, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Canarias y Asturias. Ese día día se hará público el nuevo gigante español de la lectura, aunque lo que muchos de ellos no saben es que todos ya habrán sido ganadores al aventurarse en el mundo apasionante de la lectura individual.