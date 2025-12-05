Muere un hombre de 49 años al chocar su coche contra un camión en la M-50 en Fuenlabrada

Un hombre de 49 años ha fallecido durante la madrugada de este viernes después de que un turismo haya chocado contra un camión en la M-50 a la altura de la localidad madrileña de Fuenlabrada, según ha informado 112 Comunidad de Madrid. En torno a las 2.45 horas, se ha producido el accidente en el kilómetro 53 de la M-50. El coche ha impactado contra la parte trasera del camión y el conductor ha quedado atrapado, falleciendo en el acto a consecuencia de politraumatismos.

A su llegada al lugar del accidente, el personal sanitario del Summa 112 solo ha podido certificar la muerte del conductor, y posteriormente el Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid ha extraído su cuerpo del vehículo, una vez la Guardia Civil ha autorizado la extracción del mismo. En cuanto al conductor del camión, este ha resultado ileso. Asimismo, el Instituto Armado se ha hecho cargo de las investigaciones para esclarecer lo ocurrido, según ha detallado 112 Comunidad de Madrid.