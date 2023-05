Una nueva Nevera para el Estudiantes a la vuelta del verano

El pabellón deportivo del Instituto de Educación Secundaria (IES) Ramiro de Maeztu, conocido como la Nevera, la mítica cancha del Estudiantes, empezará su reconstrucción a la vuelta del verano. Su techo se hundió en la madrugada del 11 de enero de 2021 a causa de «Filomena», coincidiendo con el fin de semana, lo que favoreció que, por fortuna, no se registrasen víctimas. La acumulación de nieve en la cubierta provocó el colapso de la estructura en la sede de la cantera del equipo y afectó a todas sus dependencias. El Estudiantes quiso costear la reparación de la estructura dañada y luego la Comunidad de Madrid, titular del centro Instituto de Educación Secundaria Ramiro de Maeztu, anexo a la pista, optó por demoler la estructura y reconstruirla de nuevo para mayor seguridad de los alumnos. Esto supuso una inversión cercana a los 190.000 euros.

Ahora la Comunidad de Madrid tiene previsto invertir 4,2 millones de euros en la reconstrucción de la Nevera, mucho más de lo previsto inicialmente.

La Comunidad de Madrid ya ha aprobado la contratación de las obras y el proyecto contempla la construcción de un nuevo edificio independiente del resto del centro educativo, conectado por una pasarela a la zona de Secundaria. «Esta separación permitirá una gestión rigurosa de los circuitos para el acceso de los alumnos y los jóvenes del club estudiantil», aseguran desde la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid.

La reconstrucción incluirá la construcción de un edificio de mayor volumen, con una pista de baloncesto, dos transversales de menor tamaño, gradas y vestuarios. Además, se instalarán medidas sostenibles para mejorar la climatización, como placas fotovoltaicas para generar su propia energía y fachadas ventiladas con placas de piedra para mejorar el aislamiento y ahorrar energía. También se mejorarán la accesibilidad y los desniveles de la parcela, según los detalles que ha facilitado la Consejería.

El pabellón polideportivo colapsó con Filomena La Razón

Las obras no solo reconstruirán las instalaciones deportivas, sino que también permitirán realizar importantes mejoras en el edificio de Secundaria del instituto. Se redistribuirá el departamento de Artes Plásticas para facilitar la construcción de la nueva pasarela, se remodelarán los aseos para incluir mejoras de accesibilidad y se construirá un ascensor exterior que dará servicio al edificio. Además, se reformarán las aulas de informática dañadas por el temporal Filomena. El club, sin embargo, ha asegurado a LA RAZÓN, que «no se nos ha llamado a participar en el proyecto de remodelación, ni hemos sido preguntados sobre nuestras necesidades. No conocemos el proyecto al estar gestionado por la Consejería de Educación y no la de Deportes», explicó un portavoz.

Las instalaciones deportivas de La Nevera eran utilizadas tanto por los estudiantes del centro educativo como por la cantera del equipo de baloncesto Movistar Estudiantes. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se reunió con los directivos del club dos semanas después del suceso para transmitirles la decisión del Ejecutivo autonómico de reconstruir la instalación deportiva que da servicio a uno de los clubes más antiguos de la región. Tan solo hace unos días el Gobierno regional ha condecorado al club Movistar Estudiantes con la Gran Cruz de la Orden del Dos de Mayo de la Comunidad de Madrid en la temporada de su 75 aniversario. El club ha sido reconocido por contar con una de las mejores aficiones, ser cantera de grandes jugadores de la historia del baloncesto, tener multitud de medallistas y una división femenina con una cantera de más de 400 jugadoras.