Nuevo contrato de zonas verdes para prevenir incendios en Pozuelo

Pozuelo de Alarcón reforzará el cuidado de sus zonas forestales para prevenir incendios forestales con su nuevo contrato de mantenimiento de zonas verdes. De hecho, la Junta de Gobierno Local ha aprobado esta semana el expediente de contratación de este servicio para el que se ha incrementado en más de un 35% el presupuesto de licitación respecto al contrato vigente.

Una de las prioridades de este nuevo servicio de mantenimiento y conservación de las zonas verdes, al que se prevé destinar más de 35 millones de euros y que cuenta con una duración de cuatro años, es dedicar especial atención al mantenimiento y desbroce de las áreas forestales tan importante en la prevención de incendios.

Con este objetivo se incluyen zonas forestales de gran extensión y con un alto índice de naturalización, que requieren de un mantenimiento tanto para potenciar sus elementos naturales compatibilizando su uso social como de un mantenimiento para prevenir incendios. Entre estas zonas se incluyen, por ejemplo: Maisan, el parque Forestal Adolfo Suárez, la zona forestal en la urbanización Las Encinas o la zona de Bellas Artes. También las zonas forestales de Arroyo Meaques o diferentes parcelas de Monte Alina o de Somosaguas, entre otras. De hecho, Pozuelo cuenta con una gran superficie de zonas forestales tanto de gran extensión como de pequeñas áreas, superando en total las 300 hectáreas.

Entre las labores que se llevarán a cabo, se procederá al desbroce y la retirada de restos vegetales o de cualquier otro material indeseable así como a eliminar la mayor cantidad posible de estos restos existentes en estas zonas verdes forestales municipales. Del mismo modo, el adjudicatario tendrá que elaborar un mapa de prioridades de defensa de estas zonas, teniendo en cuenta la sensibilidad del territorio e incendios forestales, la singularidad ecológica, la protección contra la erosión del suelo, los valores paisajísticos, los valores ecológicos de las masas, los valores económicos y sociales y todos aquellos aspectos que, a criterio técnico, garanticen el mantenimiento de las zonas verdes periurbanas y zonas forestales.

Por otra parte, este nuevo contrato, incluirá también el cuidado integral de parques, jardines y elementos urbanos como: vegetación en muros, escaleras y pavimentos, mobiliario urbano, fuentes ornamentales, miradores, arroyos y sistemas de riego. Además, abarcará las labores de jardinería en dependencias municipales, mantenimiento de áreas caninas, limpieza de espacios verdes, suministro de material vegetal y mobiliario, y obras de mejora y acondicionamiento.

Pozuelo de Alarcón cuenta con 92 parques y jardines y más de mil hectáreas de zonas verdes y es una de las ciudades de España con mayor número de árboles puesto que supera los 230.000 ejemplares. Asimismo, destaca por tener más metros cuadrados de zonas verdes por habitante, con más de 120 metros cuadrados por habitante.