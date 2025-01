Paula Palacios: «En los casos más exitosos de la inmigración, hay algo que ya está roto»

La danza y el arte dramático fueron las disciplinas que la llevaron a convertirse en directora y guionista de cine. Sin embargo, no podría decirse que eso fue todo, sino que la acompañaron las ganas de contar historias humanas, «porque me mueven las personas», cuenta Paula Palacios. Además, «siempre he sido muy viajera y eso me ha permitido unir mis pasiones, me conecta mucho más con el género documental, que me parece increíble y nada se le parece».

Como guionista, «eliges con qué mirada contarle cosas al mundo, pero avanzas con la expectación de ver cómo todo se va modificando durante el rodaje y la vida te va sorprendiendo», ejemplo de ello es su última película documental: «Mi hermano Alí», grabada durante nada menos que doce años y que ha recibido la nominación del Goya a Mejor Película Documental.

En defensa de este género, Palacios busca encontrar momentos de pausa, pues ir de pequeño a lo grande ha sido, en cierta manera, su filosofía de vida, lo que la llevó a caracterizarse por su compromiso con temas de migración, derechos humanos y conflictos internacionales. «Trabajo para ofrecer al espectador una mirada más global», confiesa; y entre sus hallazgos, destaca su conocimiento sobre el mundo árabe, para el cual ha utilizado el cine como herramienta que cuestiona fronteras y genera un diálogo necesario sobre la condición humana: «Me di cuenta de la diferencia tan brutal que tenemos con la cultura árabe, pero a la vez la cercanía en el trato, que es muy especial y siempre me ha hecho sentir acogida». Esta relación se fue desarrollando de forma orgánica y, a través de la cadena principal del mundo árabe, Aljazeera, se pudieron financiar sus documentales a la vez que seguía aprendiendo. «Creo que el periodismo, que es muy necesario, a veces hace daño a las historias duras porque nos está frustrando mucho. El hecho de que estemos expuestos a un consumo de inputs muy rápidos que nos llegan al móvil hace que nos quedemos solamente con el titular, pero falta profundizar. Que una persona entre a una sala, se siente en una butaca y esté dispuesto a involucrarse en una historia durante más de una hora, creo que tiene más predisposición a informarse; por eso es tan importante el cine».

Entrevista a Paula Palacios, directora de cine documental. David Jar David Jar Fotógrafos

En su criterio «La industria en España está en muy buen momento, y en Madrid está evolucionando muy bien, cada vez somos más productoras madrileñas y hacemos piña. Tenemos la suerte que se están dando ayudas, como el caso de ‘Mi Hermano Alí’, para producción y promoción». Sin embargo, «el mundo del cine documental necesita diferenciarse del reportaje: los reportajes van a televisión y los documentales a cine; pero como es tan difícil llevarlos, terminan igualmente en plataformas. Hay que dar facilidades a las salas para incluirlos en su programación, aunque entiendo su dificultad porque faltan espectadores y se requiere un gran trabajo en la promoción».

Como amante del barrio de Malasaña, asidua a Café Comercial y a la Plaza del Dos de Mayo, decidió que fuera precisamente en calle de La Palma donde establecer La Morada. Allí podemos encontrar un espacio cultural que ofrece ciclos o proyecciones puntuales de cine independiente. Además, se organizan actividades y eventos relacionados con el sector.

Mi hermano Alí

La película es una historia real de Alí, un niño que huyó de la guerra en Somalia a los 14 años y establece una relación de amistad con la cineasta, Paula Palacios, quien dice que «es muy necesario mantener viva la curiosidad por el otro de igual a igual». Porque, si algo ha aprendido a lo largo del viaje, es que «incluso en los casos más exitosos de la inmigración, hay algo que ya está roto».

Se podrá descubrir este mes en los cines Embajadores (30 de enero), Renoir de Princesa (17 de enero) y en La Morada (las próximas dos semanas de lunes a jueves). También en otras ciudades como Valencia, Murcia, Barcelona o Mallorca.