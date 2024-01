El plantón

Aquí todos metidos en la creencia de que los secesionistas eran los indepes de Junts y ahora resulta que los que van de separatas son los de Ione Belarra, que han registrado la revancha como programa. Los de Podemos han patentado la no política como política, que es lo que ocurre siempre cuando lo partidista se antepone al interés común. Han querido pasar de Sumar, pero de quienes han pasado es de los currelas, del proleta que engrosa las filas del desempleo y que madruga para acudir a la ofi del paro, a hacer la cola con el cafelito con leche para calentarse las manos –ese puño que luego les piden que levanten en alto–, porque cuando se anda a la intemperie laboral todavía se madruga más que antes, aunque estas señorías no se hayan pispado todavía de eso.

Ellos, o sea, sus cinco diputados, querían votar contra Yolanda, la Díaz, y contra los que han ido es contra los de siempre, o sea, los que están con el subsidio y bregando para traer una nómina a la queli. Pero es que encima lo han hecho tomando una circunvalación extra, la de alinearse con el ala contraria, a los que tanto vituperan. Al final, mira tú, los chicos van a tener algo en común con los que critican, los de Vox, que es su aversión hacia ese mirlo blanco que es la titular de Trabajo.

Lo que están haciendo los de morado es puro tradicionalismo. Sacar el cuchillo carnívoro, como apuntaba un poeta, para apuñalar a los ex camaradas, algo que está muy arraigado por esos flancos de la política. En estos tiempos griposos, va a ser que los más febriles no son los que cultivan el cuarto Covid, sino la basca de Podemos, que pretenden hacer marca electoral dando plantón a quienes les apoyan. Aspiran a colarnos como ejercicio de coherencia lo que es mero navajeo, muy propio de los partidos que no aportan nada. Lo único que ya les queda decir es que todo es por «putodefender España».