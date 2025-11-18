POETAS: 20 años de poesía en movimiento

La Casa Encendida de Madrid acogerá, del 20 al 22 de noviembre, una nueva edición del festival interdisciplinar POETAS, que celebra en 2025 su vigésimo aniversario con un enfoque centrado en la relación entre poesía, lenguaje y movimiento. El programa reúne más de veinte propuestas que combinan recitales, conciertos, proyecciones y performances, con especial atención al baile como herramienta creativa y de transformación social.

El festival se adelantará este año al jueves 20 de noviembre con la primera de sus tres sesiones cinematográficas. La jornada inaugural contará con la proyección especial de «Outrider», documental producido por Martin Scorsese y dirigido por Alystyre Julian, que narra la trayectoria de Anne Waldman, figura clave de la poesía norteamericana. Tanto la directora como la propia Waldman asistirán a la presentación. El fin de semana continuará con dos sesiones de cine de baile creadas específicamente para POETAS, a cargo de Carmen Pedrero y de Isaki Lacuesta. Pedrero explorará la relación entre cuerpo y danza, mientras que Lacuesta presentará un montaje propio con imágenes de baile filmadas a lo largo de su carrera.

El viernes 21, tras el cine, comenzarán los encuentros escénicos con el estreno de «Fantasma Sur», proyecto que une a Alondra Bentley y Ylia, acompañado de proyecciones de Isaki Lacuesta y Albert Coma. La poeta Joelle Taylor ofrecerá una lectura dentro del programa europeo Versopolis, seguida del dúo Ruiseñora y de la creadora Elsa Moreno. La jornada cerrará con «The Grooves Experience», la propuesta coreográfica de Marina Pravkina que investiga el clubbing como ritual contemporáneo.

El sábado 22 abrirá con la presentación escénica del poemario «En cuerpo presente», de Bob Pop, y continuará con la performance experimental «Una Fiesta Salvaje». Más tarde, el colectivo Ciudad Bailar presentará «Minimal Departure», seguido de una lectura de la poeta Nisrine Mbarki. Anne Waldman regresará a las 20:00 con un recital propio, al que seguirá «La higiene», pieza creada por Sabina Urraca.