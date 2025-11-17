La Comunidad de Madrid alcanza en Móstoles las 5.175 viviendas entregadas del Plan Vive

La Comunidad de Madrid está a la cabeza en construcción de vivienda pública en toda España. De hecho, con datos de este mismo lunes 17 de noviembre, ha entregado ya 5.175 viviendas del Plan Vive de alquiler asequible, tras incorporar dos nuevas promociones con 300 pisos en Móstoles.

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, ha visitado este lunes, junto a varios de sus inquilinos, una de estas urbanizaciones, ubicada en la Avenida de la Estrella Polar del municipio.

En total, Móstoles contará con 737 casas, 307 de ellas específicamente dirigidas a jóvenes menores de 35 años para favorecer su emancipación. Se trata 124 de un dormitorio, 116 de dos y 60 de tres, de los cuales 12 han sido adaptados a personas con movilidad reducida.

Además, los vecinos disponen de gimnasio, garaje, piscina y trastero, en un edificio diseñado con criterios de máxima eficiencia energética y construido mediante técnicas industrializadas que reducen los plazos de ejecución hasta un 30% respecto al sistema tradicional, ha indicado el Gobierno regional en un comunicado.

García Martín ha recordado que "el éxito de esta iniciativa del Ejecutivo autonómico es una de las razones por las que la región lidera la construcción de inmuebles con algún tipo de protección en España, con un 53% del total".

Asimismo, ha señalado que "para desarrollar políticas efectivas no es necesario intervenir el mercado ni atacar a los propietarios o a la seguridad jurídica que necesita el sector para edificar las viviendas que requiere el país".

En este sentido, el consejero ha asegurado que "el Plan Vive es el mejor reflejo de cómo se construye vivienda pública de calidad, con proyectos en los que participan arquitectos de reconocido prestigio que se materializan en planes de vida de jóvenes y familias para formar su propio hogar, frente a medidas y anuncios vacíos como los del Gobierno central, que lo único que hacen es invadir competencias y cuestionar cualquier propuesta de las Comunidades Autónomas".

De las 5.175 casas entregadas del Plan Vive, 2.116 se encuentran en tres municipios del sur de la región: Alcorcón, Getafe y Móstoles. García Martín ha puesto en valor que "estas cifras reflejan el compromiso firme de la Comunidad de Madrid con esta zona y, especialmente, con esta ciudad.

Desde el Gobierno regional han subrayado que el Plan Vive es actualmente una de las principales herramientas para impulsar la construcción de vivienda protegida y forma parte del conjunto de 15 nuevas medidas del Plan de Choque 2026/27 presentado recientemente por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Entre ellas, ha destacado un aumento de la oferta total del programa alcanzando los 14.000 pisos en más de veinte municipios. También ha subrayado que se ha incrementado en 1.000 hogares el Plan Vive Solución Joven en Madrid capital, Alcalá de Henares y Villanueva de la Cañada, hasta sumar 5.500.