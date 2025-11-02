La Policía detiene al novio de la joven que recibió un disparo en la cara en Leganés

La Policía Nacional ha detenido al novio de la joven de 21 años que este sábado recibió un disparo en la cara en Leganés (Madrid) e investiga un posible delito de violencia de género, aunque el arrestado ha explicado que ambos encontraron un arma en la calle y esta se disparó mientras la manipulaban.

Según han informado a Efe fuentes de la Policía Nacional, este joven, de 20 años, fue detenido en la tarde de este sábado como responsable de presuntos delitos de lesiones, tenencia ilícita de armas y violencia de género, tras un disparo que provocó que la joven fuese trasladada en estado grave al hospital 12 de Octubre de la capital.

Según el relato que el arrestado hizo a los agentes, que por ahora no han podido hablar con la víctima, ambos regresaban de madrugada al domicilio del detenido cuando encontraron en la calzada una caja que contenía un arma, que se llevaron a casa, y al manipularla se habría disparado "de forma accidental" hiriendo en el pómulo a la chica.

Entonces, ambos bajaron a la calle, abandonaron el arma en unos arbustos y llamaron a Emergencias. Cuando llegaron los sanitarios y los agentes, la joven herida estaba sola y tirada en el suelo, según han informado las mismas fuentes.