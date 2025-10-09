La Politécnica lidera un estudio pionero para evaluar el equilibrio en personas ciegas

Un estudio liderado por el Centro de Tecnología Biomédica (CTB) de la Universidad Politécnica de Madrid ha desarrollado un sistema pionero para que los fisioterapeutas puedan evaluar, de una forma más "objetiva", la pérdida de equilibrio a la que se enfrentan millones de personas ciegas.

El estudio, publicado en la revista 'PeerJ Computer Science', ha sido el primero en combinar la inteligencia artificial y los sensores inerciales, que miden la aceleración y la velocidad angular, en un test clínico de evaluación de los sistemas de equilibrio ('Mini-BESTest'), según ha explicado la Universidad en un comunicado.

Desarrollado en las instalaciones del CTB y de la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE), los investigadores llevaron a cabo una comparativa del desempeño de personas ciegas y videntes mediante la realización de una serie de ejercicios diseñados para evaluar el equilibrio.

Para ello, utilizaron un dispositivo portátil con doce sensores de movimiento distribuidos en distintas partes del cuerpo de los participantes.

El resultado más destacado de esta prueba fue que a la hora de hacer equilibrio sobre una pierna, lo que se conoce como la 'pata coja', ambos grupos presentaban "significativas diferencias", al resultar este ejercicio mucho más difícil para las personas que son ciegas.

Además, también se observó que las evaluaciones de los fisioterapeutas, a veces, no coinciden con los datos objetivos de duración del ejercicio registrados por los sensores, lo que sugiere la existencia de un "cierto margen de subjetividad" en la evaluación clínica tradicional.

Los modelos de inteligencia artificial, especialmente los basados en aprendizaje profundo, lograron predecir con un 85,6% de precisión si una persona tenía buen o mal equilibrio en esta prueba, apunta la Universidad.

Con estas conclusiones, los fisioterapeutas podrán tener una evaluación "más objetiva" del equilibrio de sus pacientes y desarrollar sistemas de telerehabilitación, lo que constituye un paso "importante" hacia un proceso de rehabilitación más "inclusiva, tecnológica y precisa".

"Los avances obtenidos con nuestro trabajo no sólo mejoran la forma en que se mide el equilibrio en personas con discapacidad visual, sino que también sienta las bases para nuevas formas de rehabilitación domiciliaria, más autónoma y basada en datos objetivos”, han sentenciado los investigadores.

Además, también ha participado la Universidad de la Laguna (ULL) de Tenerife; la Université La Sagesse (ULS) de Líbano y la organización 'Indicatic Aip' de Panamá.