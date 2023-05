¿Por qué las puertas del metro de Madrid ya no se abren automáticamente?

A lo largo de este año, el Metro de Madrid ha introducido varias novedades en sus vagones. Una de ellas fue introducir los asientos verdes en algunos de sus trenes de las líneas 1, 6, 8 y 10. Otra de sus novedades fue el fin de las mascarillas, que si bien se debía a la pandemia de coronavirus, lo cierto es que se puso fin a llevar este protector en el metro. Ahora, el suburbano madrileño ha anunciado un nuevo cambio, en relación con sus puertas.

Realmente, no se trata de un cambio novedoso, sino de volver a algo que ya estaba interiorizado. Y es que, antes de 2020, las puertas de los trenes únicamente se abrían pulsando el botón. No obstante, con la pandemia, con el fin de evitar el contacto de superficies y evitar propagar los contagios, se automatizaron, de manera que no era necesario accionarlo para poder salir.

Esta es la razón por la que las puertas del metro de Madrid ya no se abren solas

Pero después de que el pasado 5 de mayo, la OMS anunciara el fin de la epidemia, la empresa ha decidido decir adiós a esta medida tras casi tres años con ella. Según la compañía, se busca la óptima climatización en los trenes, al abrirse únicamente las puertas por las que desee entrar o salir algún usuario.

Prueba de ello es un vídeo que se ha hecho viral en TikTok, en el que la cuenta @trenecitos_madrid lo ha confirmado. "No en todos los trenes hay que pulsar el botón, pero en la mayoría de ellos sí, un paso más para volver a la normalidad", explicó el usuario.

También lo ha confirmado Telemadrid, explicando que las puertas automáticas no estaban en todos los trenes, y los más antiguos, por ejemplo, siguen conservando la manivela, pues a partir de ahora ya ni siquiera se podrá ver en la inmensa mayoría de los vagones más modernos. “Una vez terminada la alerta sanitaria, Metro ha puesto en marcha esta medida para mejorar la climatización de los trenes, es decir, para mejorar la conservación de las temperaturas en el interior y hacerlo de una manera más eficiente”, indican desde Metro de Madrid.