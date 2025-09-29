Reserva en el restaurante de los famosos y políticos en Madrid: "Te meten un estacazo de la hostia"

Comer es una de las maravillas más apreciadas por el ser humano. Un buen plato puede significar el todo o nada para volver a ese restaurante que tan buenas reseñas tenía. En un lugar como Madrid, elegir un buen restaurante no es sinónimo de altos precios o ubicación. Por eso, muchas veces resulta casi imposible acertar con el lugar adecuado, por lo que preferimos guiarnos de recomendaciones. En este contexto, los creadores de contenido gastronómico se han convertido en auténticas figuras a seguir.

Pablo (@cenandoconpablo) es uno de los influencer gastronómicos más seguidos de España. Con casi 964.000 seguidores en TikTok, sus vídeos probando diferentes establecimientos de comida acumulan millones de visualizaciones. Esta vez, con 1,1 millón de visitas, Pablo ha reservado mesa en el restaurante donde van los famosos y políticos en Madrid. Su reacción ya ha acumulado más de 100 comentarios.

"No tiene nada de especial"

Aarde, es el conocido restaurante frente a la Puerta de Alcalá, conocido por acoger a famosos, políticos y clientes con alto poder adquisitivo. Desde la mesa, Pablo (@cenandoconpablo) grabó su experiencia gastronómica, donde probó varios platos de la carta y lanzó varias críticas al respecto. "Te meten un estacazo de la hostia por comer y te cuento cómo ha sido mi experiencia", comienza.

Uno de los primeros platos en probar es el risotto de queso y fruta, con el que aseguró que "está bueno", pero "la trufa es de calidad un poco inferior porque a la hora de masticarla ruge". Aun así, afirma que "lo repetiría sin problema". Después, con el nigiri de wagyu con caviar, fue más crítico: "Me sabe demasiado a soja. Esto lo encuentras en un restaurante donde el ticket medio es tres veces menos que aquí. No tiene nada especial".

También probó la berenjena asada con yema, que acabó por dejarle indiferente: "Se come con mucha facilidad, pero el huevo no le aporta nada. La salsita de ajo negro está buena, pero el plato no tiene nada especial". En cambio, el rape al ajillo le pareció estar "bien preparado y tierno por dentro". Por último, el steak tartar de solomillo tenía un exceso de condimentos. "No es la bomba, pero tampoco te sientes mal al probarlo".

"No quiero rebajas ni devoluciones"

La polémica se sirve cuando Pablo recibe la cuenta: 205 euros. Pero, lo más indignante de esta experiencia fue el recargo de 10€ por estar en terraza. "Escucha esto no es legal ¿eh? El cliente tiene que recibir el precio final en la carta. Esto no se puede hacer", denuncia antes de recalcar que no reclamaría: "Ya lo he pagado, no quiero rebajas ni devoluciones". A pesar de este incidente, Pablo aclara que se come bien en Aarde, pero que "hay que saber qué pedir". Para él, el risotto de trufa, el nigiri y el rape son platos a repetir.

Aarde: carta, precios y ubicación

Aarde forma parte del Grupo Paraguas, uno de los imperios hosteleros más influyentes de la capital, responsable de otros locales como Amazónico, Ten con Ten o Numa Pompilio. La carta incluye carnes, pescados y arroces con guiños internacionales y presentaciones sofisticadas. Entre sus referencias más conocidas figuran la lubina asada, el arroz con carabineros o las carnes a la brasa.

Ubicado en la Plaza de la Independencia, junto a la Puerta de Alcalá, Aarde se beneficia de una de las zonas más exclusivas de la ciudad. Sus precios, en consonancia con el enclave, lo sitúan en la categoría de restaurantes de lujo. Aunque en la web no aparecen los precios, los entrantes pueden oscilan entre 15 y 25 euros, los principales superan habitualmente los 30, y una comida con vino puede superar fácilmente los 70 euros por persona.