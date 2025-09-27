La advertencia de una estadounidense a sus compatriotas que planean mudarse a Madrid: “no podrás mantener el ritmo”

Una estadounidense que reside en Madrid ha generado debate al advertir que quienes ganan un salario español podrían enfrentar dificultades económicas. En un video viral compartido en TikTok, la creadora de contenido — identificada como @learn_withalex— señaló que, aunque los precios “son más baratos que en EE. UU.”, vivir con un ingreso propio en España puede resultar complicado.

En el clip, la estadounidense compara su situación con la de muchas familias locales, que “luchan para pagar” las compras del supermercado. “Mientras su salario sigue siendo el mismo, muchas familias están comprando con más cuidado, incluso dejando de lado productos que antes adquirían con frecuencia”, afirma en el video.

La diferencia entre los costes de vida y los niveles salariales en España no es un tema nuevo. La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) advierte que el aumento de precios, especialmente en alimentos frescos, ha sido intenso (cerca del 8 % en algunos casos) y que la cesta de la compra ha subido en promedio un 3 % frente a 2024. Además, la OCU destaca que elegir bien el supermercado puede suponer un ahorro de más de 1.000 € al año para un hogar.

La publicación generó una oleada de reacciones en redes sociales, donde muchos internautas cuestionaron la expectativa de que Madrid (o cualquier ciudad española) se adapte automáticamente al estándar económico de otro país. Otros coincidieron en que el problema no es exclusivo de extranjeros: muchos españoles también tienen la sensación de que los salarios no se ajustan al costo de vida en las grandes ciudades.