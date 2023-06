El riesgo de caída de ramas en el Retiro, mayor en verano

El cierre total del parque del Retiro, habitual durante estos días de junio, tiene su origen en una tragedia. En marzo de 2018, un niño de cuatro años falleció después de caer sobre él un árbol de grandes dimensiones. En junio de 2019, el Ayuntamiento, aún presidido por Manuela Carmena, aprobó un protocolo por el cual quedaban cerrados los grandes parques debido a «situaciones meteorológicas excepcionalmente adversas», como son las alertas por viento, humedad y temperatura. En lo que respecta a esto último, la vigente ola de calor ha provocado la clausura del emblemático parque madrileño. Una iniciativa criticada por la oposición, en la que se incluye Más Madrid, a pesar de que el Consistorio de Martínez-Almeida se limita a aplicar la norma establecida entonces por la formación liderada por Rita Maestre.

Con todo, el Área de Medio Ambiente, presidida por Borja Carabante, se ha mostrado abierta estudiar una relajación de la norma, sobre todo en episodios de altas temperaturas como el actual. El concejal se reunió ayer con sus homólogos en la oposición para debatir al respecto. Y la principal conclusión, según Carabante, es que el actual equipo de Gobierno «está dispuesto a matizar el protocolo», siempre y cuando «los servicios técnicos acrediten que esas matizaciones no suponen una disminución de las condiciones de seguridad».

Así, en Cibeles recuerdan algunos datos que llaman, como mínimo, a la cautela. A lo largo del año pasado, se activó 11 veces la alerta roja en el parque. Durante su activación se produjeron 142 incidencias, de las cuáles 17 se correspondieron con árboles caídos; 123 con ramas caídas y dos, con árboles talados por riesgo de desplome. Llama la atención, por otro lado, que la mayor incidencia de caída de ramas –el 90% de probabilidades del total anual– ocurren en los meses de verano, de julio a septiembre.

Pero, por encima de todo, el Área de Medio Ambiente recuerda que, si bien el Retiro supone el 1,5% de las zonas verdes de la ciudad, de de los últimos cuatro fallecidos por caída de árboles se produjeron en el parque: «Ese 1,5% representa el 50% de los fallecidos», subrayó Carabante. «La seguridad de los visitantes, de los 100.000 visitantes que todos los días acceden al parque Retiro, son esenciales», añadió.

Aún así, el Ayuntamiento se muestra abierto a introducir «pequeñas matizaciones al protocolo» que propone la oposición. De este modo, los técnicos estudiarán la viabilidad de que, con alerta roja, se puedan balizar algunas zonas, una vez que se haya analizado la tipología del arbolado, y que también se estudie la posibilidad de abrir el acceso al Florida Park y a la biblioteca. «Si no supone un riesgo para los ciudadanos modificaremos el protocolo. Pero quiero dejarlo bien claro para no llevarnos a confusión: si los servicios técnicos no acreditan que no supone una disminución de la seguridad, no lo haremos», insistió Carabante. Ahora, será entre el lunes y el martes de la semana que viene cuando se convoque una nueva reunión para tratar de pronunciarse sobre estas propuestas.

El portavoz del PSOE presente en la reunión, Ignacio Benito, admitió que el Ayuntamiento «va a estudiar este cambio, pero no somos muy optimistas al respecto». «En 2019, cuando se realizó este protocolo, no existía un grupo de expertos en arbolado que pudiera plantear esta cuestión. A raíz de Filomena y de una iniciativa del grupo socialista, el Ayuntamiento cuenta con un Consejo Asesor del arbolado que, mejor que nadie, puede decir si existe o no un riesgo. Quienes gobiernan son ellos, no somos la oposición los que tenemos que tomar las decisiones. Ya lo planteamos hace un año. Parece un sin sentido que, en un momento como el actual, los parques estén cerrados», añadió. En esa línea, la portavoz Reyes Maroto pidió reunir de manera urgente al Consejo Asesor, así como la constitución de un grupo de expertos en emergencia climática. Un punto, este último, que someterán a votación en el próximo

Pleno ordinario.

Junto a Benito y su compañero de grupo Antonio Giraldo, acudieron a la reunión el delegado de Limpieza y Zonas Verdes, José Antonio Martínez Páramo; el director de Gestión del Agua y Zonas Verdes, Francisco Muñoz; José Luis Nieto, de Más Madrid, e Ignacio Ansaldo de Vox.

El protocolo establece cuatro niveles de alerta, en función de las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET): el nivel verde corresponde a aquella situación en la que ninguno de los factores meteorológicos supera el umbral mínimo establecido; el amarillo establece que no existe riesgo para la población en general, aunque sí implicaría cierta probabilidad de caída de ramas o de arbolado; el naranja marca un riesgo importante con mayor probabilidad de caída de ramas y arbolado, por lo que se recomienda el desalojo y se balizan aquellas zonas consideradas de riesgo; por último, el nivel rojo señala un riesgo muy importante, con una probabilidad elevada de caída de ramas y arbolado en los jardines, lo que obliga al cierre de los parques.