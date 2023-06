Rioja para todos

Una vuelta de tuerca más para buscar vinos, que tengan sinceridad, y ese «charme», que dicen los franceses de lo que es elegante sin que se note. Y nuevamente volver a Rioja como tierra de promisión del vino. Frente a tanta verborrea de los iniciados, a los chuflones que parecen que cada día dicen descubrir un territorio por tener una cepa del abuelo, a los viñadores, a los biosatánicos, a los que van dando una liturgia o monserga cuando uno se sienta a disfrutar de un vino, aquí hay un tinto crianza de La Rioja como Dios manda.

Casa Primicia se ha encomendado al mandamiento de simplemente respetar el viñedo, ahora con la consabida viticultura ecológica, y a que no se deje ningún palo en la rueda de la felicidad sencilla de beber. Ya no queda resto de los iconoclastas, y solo del mensaje directo para el estómago agradecido cómplice de quien necesita un vino para cada día. La crianza es de mucho equilibrio con un año justo, y donde explotan frutas rojas, con sagas elaboradoras justas, acideces precisas y esencialmente el trago que nos engolosina. No nos gusta lo genérico, y sí la marca que lleva el hierro del campo y de su creador. Un tinto para beber, beber, beber, y ser feliz.

Bodega: Casa Primicia

Vino: Carravalseca Crianza 2019

D.O.: Rioja

Precio: 13,50 euros

www.bodegas casaprimicia.com