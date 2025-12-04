La rotura de una vía causa retrasos en trenes Cádiz-Madrid

La rotura de una vía cerca de la estación de Santa Justa de Sevilla ha causado retrasos en los trenes de Media Distancia Convencional entre Sevilla y Málaga, así como los de Cádiz-Madrid y tres líneas de cercanías de la capital andaluza con municipios de su zona sur, aunque poco antes de las 10 de la mañana ha quedado restablecido el servicio.

Según han informado a EFE fuentes del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), el fallo fue detectado a las 3:45 horas y afecta a un punto cercano a Santa Justa, donde todo el tráfico se está desviando por una sola vía.

Al no poder repararlo, a las 8.25 horas se ha suspendido la circulación por la vía II entre Sevilla Santa Justa y La Salud, lo que ha afectado a la línea de larga distancia desde Cádiz, la media distancia convencional entre Sevilla y Málaga y las líneas C-1, C-4 y C-5 de Sevilla, con un retraso medio estimado de 12 minutos de media.

Una vez solucionado el problema, los trenes han ido recuperando paulatinamente sus frecuencias, mientras que los únicos que han circulado con normalidad han sido los de Alta Velocidad, al usar trazados distintos al averiado.