San Sebastián de los Reyes precintará la escuela El Ardal el próximo lunes 13

La escuela privada El Ardal de San Sebastián de los Reyes será precintada el próximo lunes 13 de octubre, después de que la Justicia "rechazase de manera taxativa", hasta en cuatro resoluciones y en dos juzgados distintos, las medidas cautelarísimas y cautelares, solicitadas por el centro y por una asociación vinculada a éste. Además, la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid ya ha iniciado los trámites para revocar la autorización educativa del centro, que le amparaba para poder impartir educación infantil y primaria, precisamente por carecer de las licencias urbanísticas que exige la normativa autonómica para autorizar la impartición de educación en cualquiera de sus etapas.

Así lo afirma en un comunicado el Consistorio de San Sebastián de los Reyes. Esta situación, añaden, se produce después de que el Ayuntamiento advirtiese al centro, antes de la finalización del curso pasado 2024-2025, que debía cesar en su actividad. La orden de suspensión de la actividad le fue notificada a la dirección durante el mes de junio, precisamente para evitar que se continuase durante este curso 2025-2026 impartiendo clases allí. "Lo sorprendente es que la dirección del centro inició el curso escolar con “normalidad”, obviando esta coyuntura y sin informar a las familias y a los trabajadores de esta situación, dejándolas en una situación intolerable y de desamparo que tendrá las oportunas consecuencias judiciales", señalan.

Desde el Ayuntamiento explican que el suelo sobre el que se asienta esta escuela privada "está calificado como no urbanizable de especial protección". Este hecho, "conocido por el centro desde sus comienzos", impide la legalización de su actividad que, siempre, desde el punto de vista urbanístico, ha sido irregular. No existe, además, en los supuestos previstos por la vigente Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, posibilidad alguna de legalizar la actividad educativa que viene desarrollando y así consta reflejado en numerosos informes técnico-jurídicos.

La Escuela ya discutió judicialmente la naturaleza de los terrenos y vio desestimadas todas sus pretensiones en diversas resoluciones judiciales, ya firmes, dictadas entre los años 2003 y 2014. "Es más, desde el año 2002, se viene ordenando por este Ayuntamiento el cese de la actividad del Centro. Decisión, por cierto, que fue confirmada por los Juzgados y Tribunales en resoluciones firmes de 2003 y 2005".

"La dirección siempre ha sabido que la escuela privada se encontraba sobre suelos no aptos para el ejercicio de su actividad, que no disponía de las licencias urbanísticas necesarias y que, además, debía cesar en su funcionamiento. Sin embargo, todo indica a que nunca trasladó esta información a familias y trabajadores del centro", subrayan.

Por ello, el 29 de mayo de 2025 se informó en una reunión con la Dirección del colegio la necesidad de suspender la actividad, mientras que el 16 de junio de 2025 fue dictada la resolución donde se reiteraba al centro la obligación de cese de la actividad. "Desde entonces se han producido nuevas resoluciones municipales en el mismo sentido, todas ellas ratificadas por la Administración de Justicia, que no hacen sino confirmar la legalidad de la actuación municipal y la irregular situación del Centro que se ve abocado al precinto de su actividad al no cumplir voluntariamente la orden de suspensión".

El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes "lamenta las numerosas mentiras que han sido vertidas en algunos medios de comunicación y redes sociales, cuyos responsables no han contrastado la verdad con el Ayuntamiento. Se ha difamado a políticos y funcionarios afirmando que: tienen intereses urbanísticos en dichos terrenos, cuando no hay instrumento urbanístico alguno en marcha y, además, se trata de una propiedad privada de los responsables del centro; o afirmaciones tales como que se quiere perjudicar a un centro de educación especial, cuando dicha escuela únicamente tiene autorización educativa para impartir educación infantil y primaria en sus modalidades ordinarias, o que existen soluciones al margen de la ley que radican en la mera voluntad política", concluyen.