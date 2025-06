Sandra Sánchez: «Una madre no tiene por qué elegir entre su hijo y su carrera deportiva»

Sigue entrenando todos los días aunque no compita, porque «el karate es mi forma de vida y me hace feliz». En el corazón del tatami se alza el nombre de Sandra Sánchez. La talaverana, nacida en 1981, no solo ha inscrito su nombre en la historia del karate, sino que ha transformado su arte en un mensaje de resiliencia, disciplina y pasión. Hoy, retirada de la competición, continúa inspirando a través de la enseñanza, el cine, el emprendimiento y el liderazgo deportivo. Su historia es la de una atleta que llegó más tarde de lo habitual a la competición internacional, pero también la de una mujer que ha sabido redefinir el éxito y construir legado.

Su primer contacto con el karate ocurrió cuando apenas tenía cuatro años, en su ciudad natal, Talavera de la Reina. «Mis primeros entrenamientos fueron allí», recuerda Sandra. «Madrid llegó más adelante, conseguir llegar al CAR (Centro de Alto Rendimiento) era como un objetivo a alcanzar». Lo logró, aunque no fue fácil: a su veintena vio truncada su primera oportunidad en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid, pero la vida da segundas oportunidades, y ella supo tomarlas con hambre de victoria. Ese espíritu incansable la llevó a una etapa decisiva en Dubái, donde entrenó intensamente y recuperó la ilusión por competir. En 2014, a los 33 años, comenzó a forjar una carrera internacional deslumbrante. Un año después, en 2015, hacía historia al convertirse en la primera española en ganar una prueba de la Liga Mundial de Karate. Desde entonces, su progresión fue meteórica. «Fue muy especial, sentí que todo el esfuerzo empezaba a dar sus frutos».

Entre 2015 y 2022 ganó siete campeonatos de Europa consecutivos, logró dos títulos mundiales (2018 y 2021), una medalla de oro en los Juegos Europeos, otra en los Juegos Mundiales y, sobre todo, el mayor logro de su carrera: el oro olímpico en Tokio 2020, celebrado en 2021 por la pandemia. En la final de kata superó a la japonesa Kiyou Shimizu por un estrechísimo margen (28.06 frente a 27.88), convirtiéndose en la primera campeona olímpica de la historia en su disciplina. «Fue una mezcla de emoción y responsabilidad. Sabía que éramos parte de la historia, conseguir ganar y representar al karate en su única aparición olímpica era un homenaje a todos los que forman parte de este arte marcial». Y también un mensaje claro a las nuevas generaciones: luchar y trabajar por los sueños, incluso cuando parezcan inalcanzables.

En 2018, la Federación Mundial de Karate la reconoció como la mejor karateka de todos los tiempos en su modalidad. Un título que ella digirió con humildad. «No era consciente, y no lo sentía así... Admiro y respeto a tanta gente dentro del mundo del karate y muchos no han competido nunca». Pero también entendió que ese reconocimiento no era solo suyo, «era el reflejo del gran trabajo que estaba haciendo Jesús Del Moral», su entrenador y pareja, con quien ha construido una vida y un método.

Con la madurez del éxito vinieron nuevos horizontes. Tras su retirada oficial en 2022, tras conquistar los World Games de Birmingham, Sandra ha volcado su energía en proyectos formativos y sociales.

Desde Madrid ha impulsado iniciativas como Chikaraclub, una plataforma de formación técnica de karate, y PodiumVIP, una app que conecta a deportistas con marcas, nacida tras completar un MBA con La Liga. «El karate me ha dado tanto que sentí la necesidad de devolverlo». Y lo ha hecho no solo enseñando, sino también visibilizando. Actualmente rueda «Karateka», una película sobre su vida. «Revivir mi historia desde fuera te hace ver todo con otra perspectiva. Compartir mis raíces, pero también mis luces y sombras, a veces es complicado».

Además, como presidenta de la Comisión de Atletas de los World Games, ha promovido medidas pioneras, como permitir que las madres atletas viajen con sus bebés lactantes. «Es una lucha muy personal. Sé lo que cuesta llegar a la cima y lo que muchas mujeres deben sacrificar. Poder defender que una madre no tenga que elegir entre su hijo y su carrera deportiva me parece un paso necesario», considera.

Una caña con Sandra Sánchez

Sandra no ha dejado de aprender. La enseñanza, asegura, es una forma de seguir creciendo. Su método combina técnica, exigencia y valores, y ha sido reconocido por su efectividad en la formación integral de atletas. «Enseñar es una forma de seguir aprendiendo».

También ha formado parte de programas de divulgación y encuentros como «Una caña con», donde compartió su historia en un formato más cercano. «La mezcla de perfiles dio la oportunidad de ver diferentes puntos de vista muy interesantes, poder compartir desde lo humano, más allá de los títulos o las medallas», ha explicado la karateka.