Una de las siete maravillas se traslada a Madrid: qué es y dónde puedes verlo

En el mundo, hay lugares que vale la pena visitar una vez en la vida. Entre ellos, destacan los conocidos como 'las 7 maravillas del mundo'. La Gran Muralla China, Chichén Itzá, la estatua del Cristo Redentor, Machu Picchu, Petra, el Coliseo de Roma y el Taj Mahal en la India completan el grupo, consolidándose como los destinos más aclamados entre los aventureros.

Sin embargo, la subida de los precios en las aerolíneas, convierten esta actividad en algo inalcanzable para algunas familias españolas. Por eso, cada vez más personas optan por pasar fechas señaladas en el país y visitar paisajes naturales o urbanos a la altura de cualquier viaje por Europa.

Lo que muchos no saben es que hay una de ella en la capital de España, lo que simplifica los gastos sin comprometer la calidad de la experiencia. Desde septiembre hasta finales de diciembre, los españoles podrán disfrutar de ella por menos de 15 euros.

Machu Picchu: viaje a la ciudad perdida

A través de una experiencia de realidad virtual inmersiva en Madrid podrás llegar a Perú sin necesidad de coger un vuelo internacional. Con detalles impresionantes, es capaz de transportarte al centro del Imperio Inca, en el que podrás escalar las cumbres de los Andes, el Templo del Sol y descubrir los secretos mejor guardados de la ciudadela.

Aunque llegó el pasado mes de septiembre a España, ya tuvo éxito en otras partes del mundo como Washington D. C. y en Berlín. Coproducida por Fever, plataforma global líder mundial de descubrimiento de entretenimiento, junto a Virtual Worlds, seguirá disponible hasta el 28 de diciembre de 2025 y las entradas están a la venta.

El Machu Picchu llega a la capital de la realidad virtual Fever

Una exploración tridimensional sin moverte

Tras cinco años de desarrollo, esta exploración ha sido creada por los mejores especialistas en modelado 3D del mundo, permitiendo explorar esta Maravilla del Mundo como nunca antes. Con un recorrido inmersivo en 360°, podrás caminar, deambular y descubrir los templos sagrados, plazas y paisajes míticos del Machu Picchu.

Durante la experiencia, TERI, el robot acompañante, guía a los más atrevidos por una reconstrucción en 4D del Imperio Inca. Con una duración aproximada de 45 minutos, es apto para niños a partir de 10 años, jóvenes y adultos. Además, el espacio está adaptado para personas con movilidad reducida.

Entradas, precios y cómo llegar

Las entradas se encuentran a la venta en la plataforma de Fever. Ahora mismo, con la llegada del Black Friday, cuenta con descuentos de hasta el 20%. De esta forma, las entradas a la experiencia del Machu Picchu están disponibles a partir de:

Adultos (+18) : 14,40 euros con descuento

: 14,40 euros con descuento Reducido (Niños hasta 17 años, estudiantes y senior) : 10,40 euros con descuento

: 10,40 euros con descuento Pack de grupo (mínimo 4 tickets): 11,20 euros con descuento

La exposición se ubica en la calle Raimundo Fernández Villaverde 57. Para ir, la mejor opción es optar por el transporte público. Cerca está las estación de metro de Nuevos Ministerios (Líneas 6,8 y 10) y, a pocos minutos caminando, Cuatro Caminos (Líneas 1,2 y 6).