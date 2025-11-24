Adiós a Santiago Bernabéu: este será el nuevo nombre de la estación de metro del Real Madrid

La estación de Metro de Santiago Bernabéu, uno de los accesos más emblemáticos de la capital, se prepara para una transformación histórica. Inaugurada el 10 de junio de 1982 con el nombre de Lima, pasó a llamarse Santiago Bernabéu en 1998, alineándose con el estadio del Real Madrid y consolidándose como punto de encuentro imprescindible para los aficionados.

Tras más de cuatro décadas, la estación afronta ahora una reforma integral que cambiará su aspecto, su capacidad y también, su nombre. Las obras, iniciadas en febrero de 2024 con un presupuesto de 66 millones de euros, avanzan a buen ritmo, con un 35% de ejecución, y permitirán restituir el tráfico en el Paseo de la Castellana a comienzos de 2026. La reapertura está prevista para el primer semestre de 2027, coincidiendo con el 80º aniversario del estadio y el 125º del Real Madrid.

Nueva imagen y más espacio

La estación de Santiago Bernabéu cambiará por completo. La renovación multiplica por tres su superficie original, pasando de 4.843 metros cuadrados a más de 12.400. Contará con 12 nuevos ascensores panorámicos, 24 escaleras mecánicas y un gran vestíbulo central que sustituirá los estrechos pasillos y mejorando la circulación de los viajeros. Según el viceconsejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, José María García, "la estación se convertirá en una de las más modernas de toda la red, con acceso rápido y cómodo, especialmente los días de partido, cuando se superan los 34.000 pasajeros".

Actualmente, se ha completado la cimentación profunda, situada a 40 metros, y la losa de cubierta que permitirá abrir el tráfico en superficie a finales de enero de 2026. La excavación interior sigue su curso, y una vez alcanzada la cubierta actual, se procederá a su demolición para integrar el nuevo diseño. La estación también contará con tornos y máquinas de venta de última generación, y su estética estará vinculada a la historia del Real Madrid, con imágenes y referencias al club.

Otro nombre para Santiago Bernabéu

Santiago Bernabéu, presidente del Real Madrid entre 1943 y 1978, dejó un legado deportivo e institucional que convirtió su nombre en un icono del madridismo. La estación adoptó su nombre en 1998, consolidándose en una de las paradas con más historia de la red. Con la remodelación del estadio, el club decidió simplificar su marca y, la Comunidad de Madrid ha confirmado que la estación seguirá esta misma línea.

A partir de 2027, la estación del Metro de Madrid también eliminará 'Santiago' y pasará a denominarse, únicamente, 'Bernabéu'. Esta decisión busca unir el estadio con la estación y así simplificar a los usuarios la búsqueda de la misma. De esta manera, la parada de metro no solo vivirá un cambio visual sino también simbólico.