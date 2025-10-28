La muerte de un trabajador de 57 años, arrollado por un tren en Getafe, obliga a suspender el servicio de la Línea C-3

Un trabajador de 57 años ha fallecido en la madrugada de este martes tras ser arrollado por un tren en una vía férrea ubicada en la localidad madrileña de Getafe, según han informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

A las 4:40 horas, el 112 recibió una llamada alertando de que se había producido un arrollamiento de un trabajador en la vía del tren a la altura de las calles Guadalquivir y Odiel, en un polígono industrial.

Al lugar se han desplazado agentes de la Policía Nacional y una UVI móvil del SUMMA 112, que han encontrado al hombre inconsciente y en estado muy grave, en parada cardiorrespiratoria.

Pese a los intentos por reanimarlo, los servicios de emergencia solo pudieron confirmar su fallecimiento, según ha detallado 112 Comunidad de Madrid.

Todo ello ha provocado problemas de movilidad en estas primeras horas del martes. Se ha suspendido el servicio de la línea C3 de Cercanías Madrid, en ambos sentidos, entre las estaciones de Pinto y Getafe Industrial por este arrollamiento, informa la compañía en sus redes sociales, que informa que se han establecido trenes lanzadera entre las estaciones de Aranjuez-Pinto y Getafe Industrial-Chamartín.

La compañía recomienda tomar medios alternativos de transporte entre las estaciones afectadas.