Tres grandes figuras inauguran la Navidad madrileña

Madrid se prepara para una Navidad de luz. El Ayuntamiento ha anunciado la instalación de tres grandes ángeles luminosos en la glorieta de Carlos V, frente a la estación de Atocha, como uno de los principales reclamos del alumbrado navideño de este año. Las figuras, de 10,2 metros de altura y 4,5 de fondo, estarán compuestas por más de 85.000 puntos de luz LED que combinarán tonos blancos y dorados con destellos intermitentes. Estas esculturas tridimensionales se sumarán al gran ángel de 18 metros que por segundo año consecutivo se instalará en la plaza de Colón, consolidando una iconografía celestial que el Consistorio pretende convertir en emblema visual de las fiestas.

El encendido oficial tendrá lugar el sábado 22 de noviembre en la plaza de Cibeles, un acto que, según el alcalde José Luis Martínez-Almeida, «cada año congrega más expectación, más ilusión y a más madrileños para dar a ese botón que enciende la Navidad».

El alumbrado navideño de 2025 alcanzará más de 240 emplazamientos en los 21 distritos de la capital, con un despliegue que suma 13 millones de bombillas LED. El Ayuntamiento defiende que este año se ha dado un paso más hacia la eficiencia energética y la reducción de la contaminación lumínica, priorizando diseños con tecnología de bajo consumo. Además, como viene ocurriendo desde hace varias ediciones, el coste del consumo eléctrico será asumido por la empresa adjudicataria.

«Madrid demuestra que se puede celebrar la Navidad con belleza, innovación y responsabilidad medioambiental», apuntan desde el área de Obras y Equipamientos. Los nuevos diseños apuestan por tonalidades más cálidas, buscando una atmósfera cercana y envolvente que transforme la experiencia del paseo urbano.

Creadores de moda

Por segundo año consecutivo, niños de primero y segundo de primaria han participado en el concurso escolar de dibujo promovido por el Ayuntamiento. Los diseños ganadores se han convertido en auténticas piezas de luz que decorarán calles y plazas, en un intento de vincular la Navidad madrileña con la imaginación infantil.

A ellos se suman las propuestas de diseñadores de prestigio y miembros de la Asociación Creadores de Moda de España (ACME), que aportan un sello artístico a los distintos puntos del recorrido luminoso. En total, la capital se engalanará con 126 cerezos luminosos y 7.134 cadenetas que suman 157 kilómetros de longitud, el equivalente a ir de Madrid a Toledo y regresar. También se instalarán 13 grandes abetos y otros motivos típicos que reforzarán el paisaje festivo.

Desde Cibeles, el Ayuntamiento defiende que el gasto en iluminación navideña debe entenderse como «una inversión en ciudad». «No se trata solo de luces, sino de dinamizar el comercio, la hostelería y el turismo», detallan fuentes municipales. Los datos de los últimos años avalan ese argumento: el periodo navideño se ha convertido en una de las temporadas más rentables para el pequeño comercio y la restauración.

Los empresarios del sector también reconocen el efecto revulsivo. De hecho, reconocen el tirón en ventas y reservas cuando se encienden las luces.

El Gobierno municipal pretende mantener esa tendencia con un alumbrado «singular, innovador y sostenible» que refuerce la imagen de Madrid como referente turístico europeo en Navidad.

El encendido oficial del 22 de noviembre contará con actuaciones musicales y sorpresas todavía no reveladas. El alcalde ha evitado adelantar quién será la persona encargada de pulsar el botón de encendido.