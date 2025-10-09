El tiempo para hoy jueves, en Madrid: temperaturas en descenso generalizado

La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunidad de Madrid para este jueves apunta a unas temperaturas en descenso generalizado con alguna tormenta ocasional en la Sierra. Los cielos permanecerán con intervalos de nubes medias y altas evolucionando hacia algo más cubiertos en las horas centrales.

El viento soplará flojo desde el este. Los termómetros oscilarán entre los 14ºC y los 27ºC en Madrid; los 14ºC y 27ºC en Alcalá de Henares; los 13ºC y los 27ºC en Aranjuez; los 12ºC y los 24ºC en Collado Villalba; los 15ºC y los 27ºC en Getafe y 17ºC y los 27ºC en Navalcarnero.