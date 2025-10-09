Acceso

Madrid

Meteorología

El tiempo para hoy jueves, en Madrid: temperaturas en descenso generalizado

Los termómetros oscilarán entre los 14ºC y los 27ºC en la capital

Un ciclista apura las últimas horas del verano en el parque del Retiro (Madrid), antes de que empiece el otoño mañana, 22 de septiembre.
Un ciclista apura las últimas horas del verano en el parque del Retiro (Madrid), antes de que empiece el otoño mañana, 22 de septiembre.larazoncedida
Creada:
Última actualización:

La previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunidad de Madrid para este jueves apunta a unas temperaturas en descenso generalizado con alguna tormenta ocasional en la Sierra. Los cielos permanecerán con intervalos de nubes medias y altas evolucionando hacia algo más cubiertos en las horas centrales.

El viento soplará flojo desde el este. Los termómetros oscilarán entre los 14ºC y los 27ºC en Madrid; los 14ºC y 27ºC en Alcalá de Henares; los 13ºC y los 27ºC en Aranjuez; los 12ºC y los 24ºC en Collado Villalba; los 15ºC y los 27ºC en Getafe y 17ºC y los 27ºC en Navalcarnero.

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas