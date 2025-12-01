La única localidad de Madrid donde es posible comprar un piso de 80 metros por 144.000 euros

No tiene tope. Los precios en la Comunidad de Madrid siguen al alza. Aunque hay alguna -muy contada- excepción. Y es que el precio de la vivienda de segunda mano en la región ha registrado un notable incremento interanual del 14,9 % en noviembre de 2025 hasta situarse el coste medio en 5.059 euros por metro cuadrado, un valor que supera por primera vez la barrera de los 5.000 euros por metro cuadrado en la región, según datos del Índice Inmobiliario Fotocasa.

Con la subida interanual el precio ha pasado de 4.403 euros por metro cuadrado en noviembre de 2024 a los 5.059 del mismo mes de 2025.

El coste medio de una vivienda estándar de 80 metros cuadrados asciende a 404.714 euros, 52.455 euros más que el año anterior (352.258 euros), lo que representa la subida del 14,9 %. No obstante, en la variación mensual, el precio ha experimentado un leve descenso del -0,6 %.

Madrid es la segunda comunidad autónoma con el precio por metro cuadrado más alto de España, solo por detrás de Baleares (5.206 euros por metro cuadrado).

La directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos, atribuye este aumento a un "desequilibrio estructural entre oferta y demanda que hoy es más severo que nunca, ya que la demanda cuadruplica la oferta" y a una oferta incapaz de absorber el fuerte ritmo de creación de hogares.

Municipios

El precio medio ha subido en veintinueve de los treinta municipios analizados, con doce de ellos superando el 20 % de incremento interanual. Alcobendas (29,1 %), Mejorada del Campo (27 %) y Ciempozuelos (26,7 %) registran las mayores alzas, de acuerdo con el análisis de Fotocasa.

Zonas como La Moraleja (6.480 euros por metro cuadrado), Madrid capital (6.373 euros por metro cuadrado) y Pozuelo de Alarcón (con 5.389 euros por metro cuadrado) se mantienen como las zonas más caras.

En el otro extremo, las dos localidades madrileñas con el precio por debajo de los 2.000 euros el metro cuadrado son: San Martín de la Vega con 1.800 euros por metro cuadrado y Ciempozuelos con 1.905 euros por metro cuadrado.

Veinte de los veintiún distritos estudiados ven subir su precio interanual. Usera (31,1 %), Villaverde (27,8 %) y Carabanchel (27 %) lideran las subidas.

El Barrio de Salamanca (10.613 euros por metro cuadrado) y Chamberí (9.327 euros por metro cuadrado) mantienen los precios más altos, mientras que los distritos con el precio de la vivienda más económico son Villaverde con 2.479 euros por metro cuadrado, Puente de Vallecas con 3.041 euros por metro cuadrado y Usera con 3.338 euros por metro cuadrado.

El único descenso interanual en toda la capital se ha producido en el distrito de Hortaleza (-6 %) y, en el conjunto de la Comunidad de Madrid, en el municipio de San Martín de la Vega (-5,2 %).