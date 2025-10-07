La Universidad de Madrid donde te enseñan a jurar en arameo

Recóndita y alejada de las miradas. Al lado de la célebre basílica de San Francisco el Grande, y los jardines de las Vistillas, hay un cúmulo de sabiduría. Una reserva de conocimiento cerca, muy cerca, de un Madrid que bulle a dos calles de este lugar. La Universidad San Dámaso está ligada a los estudios impartidos en el Seminario Conciliar de Madrid, cuya sede actual fue inaugurada en 1906.

Universidad de San Dámaso Efe

Eso es lo que en 1987, el por entonces arzobispo de Madrid, Ángel Suquía, reconoce por decreto la constitución de la Fundación San Justino, dedicada a la promoción del estudio y el conocimiento de la tradición cristiana, germen del futuro Instituto San Justino. En 1991, el mismo Suquía aprueba la creación del Instituto Diocesano de Filología Clásica y Oriental San Justino, dedicado a la enseñanza de lenguas clásicas y orientales, y dotado de un fondo bibliográfico propio. Unas lenguas que han tenido una rica historia, ligadas como estuvieron a la creación y desarrollo de las primeras comunidades cristianas de las actuales Siria, Líbano o Irak.

En 2008, este instituto diocesano inicia un convenio de colaboración para cursos de latín, griego y etrusco con con la Sociedad Española de Estudios Clásicos. En 2010, el instituto “San Justino”, merced al decreto de la Congregación para la Educación Católica, se erige en Facultad de Literatura Cristiana y Clásica “San Justino”. Y un año después queda integrada en la Universidad Eclesiástica San Dámaso.

La Facultad ofrece la posibilidad de estudiar cursos de lenguas clásicas como arameo, acadio, sumerio, siríaco, árabe, hebreo o latín y griego.

Impartidos por profesores especialistas de la Facultad de Literatura Cristiana y Clásica, con un programa de estudios concebido para adquirir el conocimiento sólido de cada una de las lenguas en grupos muy reducidos, los estudios se han sobrepuesto al Covid y a las medidas que ha llevado aparejadas. Estos cursos de lenguas están dirigidos a cualquier persona que desee aprender una lengua capacitándose para el estudio directo de las fuentes o para la investigación.

La institución cuenta con más de 190.000 volúmenes, algunos de cierto valor y antigüedad; muchos de ellos salvados por José María García Lahiguera en el trascurso de la persecución religiosa durante la Guerra Civil.

Con el aumento de las retransmisiones en directo a través del Canal de Youtube de numerosas actividades académicas, en los últimos seis meses el canal de la UESD ha crecido significativamente en más de 15.000 nuevos suscriptores a un lado y otro del Atlántico

Instituto Superior de Ciencias Religiosas

Y como el origen y el fin de la Universidad de San Dámaso es religiosa, en 1977, con el objetivo de responder a las necesidades de la Iglesia católica en materia de catequesis y formación, se crea el Instituto Superior de Ciencias Religiosas y Catequéticas. En 1986, la Congregación para la Educación Católica aprueba sus estatutos. Diez años más tarde, la Congregación erige la Facultad de Teología y en ella queda inserto el Instituto Superior de Ciencias Religiosas. Los nuevos estatutos del Instituto serían aprobados en el año 2000.

En 2011 la nueva Universidad San Dámaso absorbió la Facultad de Teología y, por ende, el Instituto. Un año más tarde, se establecieron dos modalidades de estudio en el Instituto: presencial y a distancia. En la actualidad existen más de 20 extensiones a distancia del Instituto en España y América. Todo un salto en favor del conocimiento y la extensión de la fe católica en el mundo.