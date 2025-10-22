Varapalo legal de Madrid al Gobierno de Sánchez por la Real Casa de Correos: "Ha caducado"

La Comunidad de Madrid presentará un recurso contencioso administrativo en la Audiencia Nacional ante el nuevo intento del Gobierno central de declarar la Real Casa de Correos como Lugar de Memoria Democrática: "Es sectaria y contraria a la verdad".

El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, y portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García Martín, en rueda de prensa tras la reunión de Consejo de Gobierno, ha afirmado que "hoy se ha publicado en el BOE una resolución sectaria y contraria a la Historia y a la verdad, por la que el Gobierno declara la Real Casa de Correos como lugar de Memoria". "La Comunidad de Madrid presentará un recurso contencioso administrativo en la Audiencia Nacional ante un nuevo intento del Gobierno central de declarar la Real Casa de Correos como lugar de Memoria Democrática", ha afirmado el consejero.

Además, apunta Miguel Ángel García Martín que "el expediente ya ha caducado porque ha pasado más de un año desde su incoación y hasta la publicación de la decisión, dando por bueno que el acto de publicación es el de notificación de la resolución".

"Se trata de una nueva cortina de humo para no hablar de la corrupción de Estado que el autócrata Sánchez ha traído a nuestro país desde que es presidente" sentencia la Comunidad de Madrid.

Recuerda el Gobierno regional también que "tal y como recogía el informe de la Real Academia de la Historia, el edificio con más de 250 años de historia tiene una vinculación evidente con el periodo de la Ilustración, sin perjuicio de que quieran declarar lugar de memoria la Dirección General de Seguridad como institución, ya que tuvo muchas sedes tanto en la República como durante el franquismo". "Tratar de vincularlo con una pequeña parte de su dilatada historia sólo puede responder a un intento sectario de manosear a esta institución" afirman desde la Puerta del Sol. "La Real Casa de Correos es un edificio completamente resignificado y es la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid y casa común de todos. Defenderemos los intereses de la institución y de los madrileños. Por eso, presentaremos de inmediato este recurso porque nos ampara la Ley, la verdad y la historia. Nos avalan los expertos. Y defenderemos la Institución y la historia de este edificio del autócrata Sánchez" finaliza el Gobierno madrileño.