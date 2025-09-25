Varios colegios son evacuados en Rivas-Vaciamadrid por un incendio en un centro de Protección Civil

Alarma a media mañana en la Comunidad de Madrid. Dos dotaciones de bomberos trabajan en un incendio declarado en un centro de Protección Civil situado en la calle Manuel Azaña, en Rivas-Vaciamadrid.

Como medida preventiva, han sido desalojados los colegios de la zona, mientras se investiga el origen del fuego. Se desconoce aún la causa del mismo, que no ha producido llamas visibles desde el exterior, aunque sí gran cantidad de humo.