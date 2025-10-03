Viernes caótico por accidentes en las carreteras de Madrid

Un viernes, a las puertas del fin de semana, que de por sí ya anuncia una mayor movilidad en las carreteras de la ciudad. Una situación de mayor tráfico que se ha visto alterada -a peor- ante los numerosos accidentes en las primeras horas de la mañana que dificultan la circulación por las carreteras A-4 y A-2.

Uno de los accidentes, causado por el vuelco de un vehículo, complica la salida de Madrid por la A-4 a la altura de Getafe y genera hasta 6 kilómetros de retenciones, ya que ha obligado a cortar tres carriles.

El otro accidente también afecta a la A-4, pero en sentido entrada a la capital, en el entorno de Pinto. Ha provocado el corte del carril derecho y genera cuatro kilómetros de tráfico lento.

Asimismo, otro accidente en la autovía A-2, en Alcalá de Henares, complica la salida de Madrid: el carril derecho está cerrado y provoca retenciones de dos kilómetros.