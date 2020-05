Los españoles llenamos el contenedor amarillo y azul un 8% más en 2019

España recicla. Tanto que, en 2019, los ciudadanos depositaron en los contenedores amarillos y azules un 8,1% más de envases que en 2018. Sin duda, la preocupación de la sociedad por proteger el entorno en el que vivimos cada vez es mayor y la extensión de hábitos ambientales en los hogares no se queda atrás. En este sentido, el reciclaje se ha consolidado como la práctica más extendida en nuestro país, por encima de otras como la reducción del uso de bolsas de plástico o el ahorro energético.

Según los datos de 2019 publicados por Ecoembes, la organización ambiental sin ánimo de lucro que coordina el reciclaje de envases en España, cada habitante separó para su posterior reciclaje 17,1 kilos de envases de plástico, latas y briks y 19,4 kilos de papel y cartón. La sociedad española en su conjunto recicló 1.505.661 toneladas de envases, el equivalente al peso de 536 naves espaciales como la que aterrizó en la Luna por primera vez.

Del total reciclado, 616.736 toneladas corresponden a envases de plástico, lo que muestra el compromiso especial de los españoles con el tratamiento de este material. El resto se compone de 249.420 toneladas de envases metálicos -como latas de conserva y refrescos- y 631.683 toneladas a papel y cartón, el material más reciclado. En definitiva, el año pasado reciclamos más y mejor.

El consejero delegado de Ecoembes, Óscar Martín, considera que «estos datos son reflejo de una tendencia ascendente que se ha experimentado con más fuerza en los últimos años». Las cifras lo respaldan. España suma ya más de 37 millones de ciudadanos recicladores, 4 millones más que hace cinco años. En el mismo lapso de tiempo, el uso de los contenedores amarillo y azul ha crecido un 32%.

«Esto demuestra que, lejos de estancarse, el compromiso social con el reciclaje de envases crece: es una de las principales herramientas en las que los ciudadanos confiamos para enfrentarnos al desafío ambiental», afirma. Actualmente, el 92,5% de los españoles considera que reciclar ayuda al medioambiente, pero el objetivo de Ecoembes es «alcanzar una sociedad 100% recicladora y concienciada con su entorno».

Para alcanzarlo, el número de contenedores y puntos de reciclaje disponibles para que los ciudadanos echen sus envases alcanzó los 659.628 en 2019 (20.689 más que el año anterior). De los situados en la vía pública, 390.611 son amarillos y 224.945 azules, mientras que los 44.072 restantes son puntos de reciclaje emplazados en lugares donde el ciudadano pasa parte de su tiempo: desde estaciones de esquí a campos de fútbol, festivales o establecimientos de hostelería.

Todos a una

El compromiso con el medioambiente de ciudadanos, empresas y administraciones públicas hace que el reciclaje sea una realidad: sin alguno de ellos, el esfuerzo de los demás no serviría para nada. Es el caso de María José Bonete, peluquera y coordinadora de la asociación de payasos de hospital Más que una ilusión quien, consciente de los envases que necesita para el día a día de su negocio y hogar, comenzó con el hábito del reciclaje. «Uso envases tanto en casa como en el trabajo: botellas, botes de champú, tintes, etcétera… así que no me lo pensé mucho, añadí un cubo de basura amarillo en casa y otro en el trabajo, empecé a separar y reciclar. También reutilizo materiales para fabricar algunos de los juguetes que usamos en las sesiones en el hospital», señala.

María José destaca la labor del ayuntamiento de su municipio, que «potencia el reciclaje entre los vecinos desde hace años». Al igual que en Almansa, las administraciones públicas juegan un papel fundamental tanto en la puesta en marcha de campañas de sensibilización como en la prestación del servicio de recogida, traslado y selección de los residuos. Ecoembes trabaja con los 8.131 ayuntamientos de España para financiarles este servicio, a la vez que proporciona formación para diseñar rutas más eficientes e impulsar la digitalización.

La financiación de todo el ciclo del reciclaje —-desde el pago a operarios de recogida, camiones y contenedores hasta campañas de concienciación— es posible gracias al Punto Verde que las 12.500 empresas que forman parte de Ecoembes abonan, tal y como marca la ley, para asegurar el correcto tratamiento de los envases que ponen en el mercado. Estas empresas, además, trabajan para hacer más sostenibles esos envases a través del ecodiseño y, así, reducir las materias primas utilizadas o hacer los envases más fácilmente reciclables, entre otras, un proceso en el que Ecoembes les acompaña y asesora.

España respira mejor

La conciencia recicladora de la sociedad se traduce, sobre todo, en importantes beneficios ambientales. Con los más de 1,5 millones de toneladas de envases reciclados en 2019, se evitó la emisión de 1,67 millones de toneladas de CO2 al aire, una cantidad de dióxido de carbono equivalente a lo emitido por las centrales de carbón de toda España durante dos meses.

Se han ahorrado, asimismo, 20,74 millones de metros cúbicos de agua, con la que se podría abastecer durante un año a más de 135.000 españoles. Tirar la basura al contenedor correcto también ha contribuido a ahorrar 6,36 millones de toneladas en megavatios del gasto de energía y 1,5 millones de toneladas de materias primas.