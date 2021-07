Juan Ramón Lucas, periodista y escritor: «El ecologismo no es una reivindicación de la izquierda»

Juan Ramón Lucas (Madrid, 1958) es periodista desde hace más de 40 años. Su carrera está jalonada de éxitos, entre los que destacan dos Premios Onda y un Premio de la Academia de Televisión. Ha pasado por Radio Nacional, Antena 3 o La Sexta (por poner algunos ejemplos). Pero su trayectoria vital nunca lo alejó de una de sus grandes pasiones: la literatura. Y así, el director de La Brújula de Onda Cero ha publicado su segunda novela de ficción, «Agua de luna» (Planeta), una historia familiar sobre una hija captada por el mundo islámico.

–¿Qué le llevó a convertirse en novelista?

–Siempre me ha gustado escribir. De hecho, tengo un cuento titulado «Historias de Miguelito», que escribí con 7 años. Siempre he escrito mucho, el problema es que nunca me gustaba lo que salía [ríe].

–Hasta que publica su primera novela. Y, ahora, la segunda. ¿Es cierto que en su última obra vuelca sus miedos como padre?

–En el fondo,« Agua de Luna» quiere contar dos cosas: la relación entre un padre y sus hijos, nuestro desconocimiento del universo en el que se mueven; y la vulnerabilidad a la que se exponen en mundo digital. Hay dos niveles de relato: la tercera persona omnisciente de Greta, la protagonista, y la primera persona de un padre cautivo en un cuarto oscuro, que es una metáfora de lo que los progenitores desconocemos, nuestros miedos y nuestras dudas.

–¿Te preocupa el clima que vivirán tus hijos?

–Muchísimo. El mundo que yo le pueda dejar a mis hijos es lo que más me preocupa. La calidad de vida de la gente que quiero es lo que más me estimula para hacer cosas y, a la vez, lo que más me irrita para ofenderme. Me preocupa que no puedan disfrutar de los ríos o del mar como yo lo he hecho.

–¿Es verdad que es el socio número 24.500 de SEO/BirdLife?

–Soy «pajarero» desde siempre, me gusta observar aves. Hace años, Asun Ruiz, la directora de SEO/BirdLife, me propuso comprometerme con ellos. Entonces pensé: «Y yo qué puedo aportar?». No soy un experto ornitólogo ni un científico, solo soy un observador… Finalmente, ella me convenció de que yo también podía aportar, dando un enfoque mediático a lo que hacían. Colaboré con ellos en varios proyectos, prestando mi voz e imagen en diferentes actos... Y, aun así, ellos me han dado mucho más de lo que yo les haya podido dar. Creo que es una de las ONGs más importantes y eficaces del mundo.

–¿Se considera ambientalista?

–En la medida de mis posibilidades, trabajo con organizaciones conservacionistas y dirijo mi voto a partidos que realmente estén preocupados por cuestiones medio ambientales. Y me refiero a propuestas serias, no al animalismo infantiloide e ingenuo que ejercen muchos grupos de izquierda.

–¿Qué opina de aquello de que «el ecologismo no es ni de izquierdas ni de derechas»?

–Que es así. Partidos políticos como Podemos lo han asumido como una reivindicación de la izquierda y no lo es. En SEO/BirdLife hay gente de izquierdas y de derechas. Si no me equivoco, Santiago Abascal sigue siendo socio. Y no creo que haya que expulsarle, porque las políticas medio ambientales no tienen ideología, sino que son una cuestión de supervivencia del género humano; es algo que nos va a tocar a todos, como la Covid o la falta de agua.

–¿La sostenibilidad es cuestión de conciencia?

–La sostenibilidad es cuestión de consciencia de la conciencia. De prestar atención, de no dejarnos distraer, de preservar lo que tenemos, de darnos cuenta de que hemos alterado el clima y de no someter la Tierra a nuestras necesidades, porque somos nosotros los que estamos sometidos a la Tierra.