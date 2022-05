El Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias con la protección de la nacra

La nacra (Pinna nobilis), animal endémico del Mediterráneo, habita principalmente en los prados de posidonia en mar abierto. En estos ecosistemas juega un rol destacado, ya que filtra el agua y aloja cientos de especies sobre sus conchas. Con una longitud de hasta más de un metro en edad adulta, la nacra vive a merced de impactos antrópicos, como el anclaje de barcas, la contaminación, la pesca o la destrucción de su hábitat debido a la construcción de infraestructuras. Esta vulnerabilidad castiga a las poblaciones . De hecho, la UICN sitúa hoy la nacra, al lado rojo del espectro, tras una pandemia que desde el 2016 ha arrasado las poblaciones. Ante este escenario, en 2021 el IRTA y otros siete centros de investigación mediterráneos se aliaron en el proyecto europeo Life PINNARCA para desarrollar actuaciones de conservación con los pocos individuos resistentes y poblaciones remanentes.

Pastoret, 30 años apoyando la producción local

La empresa de Lleida de productos lácteos, que este año cumple 30 años, ha cerrado 2021 con una facturación de 31 millones de euros, y prevé conseguir un crecimiento en los próximos años de entre el 12% y el 20% anual. A lo largo de estos años, Pastoret ha construido una filosofía de empresa basada en la producción local y ha logrado tener un huella de carbono positiva gracias a proyectos de reforestación.

Heineken, una de las empresas más responsables

La cervecera española se sitúa este año en el top 20 del índice Responsabilidad ESG (Medioambiente, Social y Gobernanza) de Merco (el Monitor Empresarial de Reputación Corporativa) y mantiene la segunda posición como compañía más responsable del sector bebidas. Desde Merco se han valorado proyectos sociales como Talento Cruzcampo o los programas de Heineken para combatir el cambio climático.

Neinor, la promotora con menor riesgo en sostenibilidad

Sustainalytics, una filial del grupo Morningstar, es un proveedor independiente líder en materias de análisis ESG, ratings y datos, apoyando a inversores de todo el mundo con el desarrollo e implementación de políticas de inversión responsables. Neinor ha mejorado su nota respecto el año 2020 y sitúa a Neinor en la octava posición a nivel mundial dentro del sector Real Estate, que también incluye a firmas patrimonialistas.

El precio de la luz cae gracias a las renovables

A 191,52 €/MWh, el precio de medio de la electricidad del mercado mayorista español (POOL) es un 194,6% más caro que hace un año, pero se reduce un 32,42% respecto a marzo y lo hace gracias a las renovables. La producción fotovoltaica se incrementa un 52% y se convierte en la principal fuente de generación durante el día, al menos así se desprende de un estudio publicado por la asesoría energética ASE.

Las ventas de eléctricos siguen subiendo

Según datos de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (AEDIVE) y la Asociación Nacional de Vendedores de Vehículos (GANVAM) en lo que va de año los modelos eléctricos acumulan un total de 31.074 unidades, lo que supone un 61,6% más. Por su parte, los ciclomotores eléctricos registraron un descenso del 41,2% el pasado mes, aunque acumulan un ascenso del 24,9%.

Las cadenas de suministros a favor de la sostenibilidad

El estudio, The resilient digital supply chain: How intelligent workflows balance efficiency and sustainability, realizado por el IBM, Celonis y Oxford Economics, encuestó a casi 500 CSCOs de 10 sectores. Los resultados indican que las organizaciones están buscando formas de modernizar sus cadenas de suministro, adoptando estrategias de datos y de nube híbrida, así como priorizando la sostenibilidad.