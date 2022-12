Primer centro exclusivo para las olvidadas del maltrato: las mayores de 65 años

El Gobierno de la Comunidad de Madrid, a través de la Consejería de Familia, Juventud y Política Social, puso en marcha, el pasado 1 de noviembre, el primer centro específico para víctimas de violencia mayores de 65 años de su Red de Atención Integral para la Violencia de Género. Tendrá una capacidad de 16 plazas y un coste de 878.957 euros. En él se ofrecerá alojamiento, manutención y atención social, formativa, psicológica y jurídica, con el fin de favorecer la rehabilitación y autonomía de las víctimas.

Este colectivo es especialmente vulnerable y requiere un enfoque propio, tanto en su proceso de concienciación como víctimas, como en la información sobre sus derechos y los recursos de protección y apoyo disponibles. De hecho, tres de las siete mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas el año pasado en la región y que superaban los 65 años de edad no denunciaron su situación.

La Macroencuesta de Violencia contra la Mujer (2019) que elabora la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género en colaboración con el CIS, muestra que las mujeres mayores víctimas de violencia recurren en menor medida a servicios de ayuda formal (médica, psicológica, social o legal) que las mujeres de 16 a 64 años. Esto no solo concluye que las mujeres mayores piden menos ayuda, sino que puede indicar que «no sepan dónde pedirla, les cueste más reconocer la violencia o sientan que no existe posibilidad de salir de esa situación», apunta el estudio.

Natividad Hernández, psicóloga de la Comisión para la investigación de malos tratos a mujeres, afirma a La Razón que las mujeres mayores «son las que más han sufrido y las que más han callado». Se han criado en un contexto cultural diferente, en el que sienten que el matrimonio es «hasta que la muerte nos separe». Según ella, «hay que enseñarles no solo que hay que separarse, sino que hay que denunciar. Esto no es nada fácil».

Además, apunta que, en su mayoría, son mujeres que no han trabajado fuera de sus casas, es decir, no son remuneradas. «Han sido educadas para que su papel sea estar en casa. Si hay una dependencia sentimental en las chicas jóvenes y ya es complicado de redimir, en estos casos hay otro obstáculo que es irrompible, y es el económico. Sin medios no se pueden separar».

El nuevo centro de la Comunidad de Madrid proporcionará un entorno seguro y estable tanto a las mujeres víctimas de violencia de género como a las personas bajo su dependencia. El objetivo es que consigan rehacer su vida, libres de violencias. Para ello, este recurso público contará con un equipo de profesionales compuesto por psicólogos, trabajadores sociales, educadores, abogados y técnicos en intervención socioeducativa

La Red de Atención Integral para mujeres víctimas de violencia de género garantiza una atención integral a través de dispositivos de alojamiento seguro e inmediato, así como manutención y otros gastos que pudieran generar la mujeres, los menores a su cargo y personas dependientes, a través de cinco centros de emergencia, que cuentan con un total de 71 plazas y cinco centros de acogida con 108 plazas. En ellos, las mujeres víctimas y las personas a su cargo pueden permanecer un máximo de 12 meses.

Además la Comunidad de Madrid, en colaboración con los municipios y mancomunidades madrileños, cuenta con 54 puntos municipales del Observatorio Regional para la violencia de género donde se ofrece asesoramiento, asistencia jurídica, social y psicológica a las víctimas. Ante cualquier duda se recomienda llamar al teléfono 012 mujer donde un equipo de psicólogas atiende 24 horas al día 365 días a las año donde recibirán asesoramiento y atención psicológica de urgencia.